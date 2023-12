NAJŽEŠĆI RAKETNI UDAR NA UKRAJINU: Počeo je sa dronovima kamikazama, a onda sa ONIKSIMA i KALIBRIMA i KRSTAREĆIM RAKETAMA

Vazdušno kosmičke snage, raketne snage, ruska vojska pokrenule su do sad jedan od najžešćih kombinovanih raketnih udara na Ukrajinu gde su korišteni dronovi kamikaze, krstareće rakete i balsističke rakete koje padaju skoro po celoj severnoj, centralnoj i južnoj Ukrajini, javlja TV Front.

Napad je započeo prvo talasima dronova kamikaza Geranj i šahid 136 koji su u talasima leteli prema ukrajinskim gradovima, vojnim bazama, čvorištima, skladištima i pre svega vojnim aerodromima sa kojih su prethodnih dana poletali jurišnici Su-24M i MR u napade na Krim, kao i položaji PVO.

A Large-Scale Ballistic and Cruise Missile Attack by the Russian Armed Forces has occurred this morning against several Cities across Ukraine, including Odesa where a High-Rise Residential Building was Struck, Dnipro where a Shopping Complex was Struck, and even the Capital of… pic.twitter.com/iDtgm3qjpg

— OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2023