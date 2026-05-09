Od grada do republike: Koliko se dobija za bebu

Dete može biti „teško” od pola do šest miliona dinara, u zavisnosti od toga koje je po redu u familiji i da li je blizanac

Po novčanoj pomoći trojkama i četvorkama Pančevo je verovatno lider u Srbiji, a od ove godine uvedena je i jedokratna pomoć za drugo dete, dok nezaposlenim majkama pomažu i grad i pokrajina. Računica za ukupnu pomoć koja se za dete dobija do kraja školovanja pokazuje da je najisplativije dobiti trojke posle već rođenog jednog deteta, bar u Pančevu.

I u slučaju trojki i četvorki od grada jednokratno svako dete čim se rodi dobija po 100.000 dinara, a potom godišnje porodica sve dok ne napune 18 godina dvostruku prosečnu mesečnu neto zaradu u Pančevu, što je trenutno oko 656.000. Takođe, od predškolskog pa do kraja srednje škole sleduje, takođe jednom godišnje, i po 20.000 dinara po detetu zarad nabavke udžbenika i školskog pribora. Ali, ni trojki nema mnogo, ap ih je u Pančevu trenutno šest koji dobijaju subvencije od grada, dok četvorke još nismo zabeležili.

Podsticaji do četvrtog deteta

Zato se sve češće i u Srbiji i u Pančevu potomstvo završava samo s jednim detetom. Ukupno roditelji tada jednokratno dobijaju, kada se zbroji podrška grada i Republike, 547.500 dinara, a nezaposlena majka od Pančeva još 60.000, po 10.000 dinara u toku šest meseci. Drugo dete jednokratno „teži” 197.500 dinara, a potom još po 25.000 od Republike svakog meseca do druge godine, što ukupno iznosi 772.500 dinara.

Treći junoša u porodici može da računa po rođenju na 171.500 dinara, a potom od Republike mesečno do druge godine sa po 19.000 dinara – ukupno 2.432.000 dinara.

Četvrtak u porodici neće od države dobiti jednokratnu pomoć, koja sleduje drugom i trećem detetu, ali će zato do druge godine dobijati mesečno po 26.500 dinara, što u konačnici iznosi 3.197.000 dinara.

Ako se nekom zalome dvojke, do njihove druge godine dobiće ukupno oko 1.300.000 ako pre toga nije bilo potomaka u familiji, ili oko 3.200.000 ako imaju jednog starijeg brata ili sestru, a oko 5.600.000 ako su treće i četvrto dete.

Kad se sklope kockice

Imajući u vidu finansijski status naše nejake držve, ove pomoći i nisu tako male, mada odgajanje dece sigurno više košta. Ipak, roditelji, a posebno majke, skoro listom ističu da im novac nije bio primaran kada su se odlučivale za potomstvo.

– Naravno da je dobrodošao i da smo zahvaljujući tom novcu pregrmeli prve dane. Grickali smo ga do Ognjenovog šestog meseca. Ali nije to bio razlog da se odlučim za dete, nego su morale su da se sklope neke druge kockice. Dobila sam posao za stalno. Stambeno smo već bili zbrinuti jer živimo u posebnom delu kuće koju su sagradili njegovi roditelji – kazala nam je 31-godišnja Teodora, majka dečaka od tri godine.

Planira ona i drugo dete, ali ne zna kada.

–Najverovatnije u naredne dve godine, jer nisam htela da se opterećujem sa dve bebe, a htela sam i da Ogi dobije svoje vreme. Moram da dodam da je bilo jako bitno i što sam dobila vrtić – odgovorila nam je Teodora kada smo je upitali da li će i kada proširiti svoju porodicu.

Što se tiče celog Pančeva, podaci za 2024. govore da je u toj godini rođeno nešto više beba nego ranije. Ipak, i dalje imamo negativni natalitet jer nas više umire nego što se rađa.

(Pančevac / N. S.)

