Eksplozija u fabrici vatrometa u Kini: Poginulo 26 osoba, spasioci na terenu

Broj poginulih u eksploziji u fabrici vatrometa u centralnoj kineskoj provinciji Hunan porastao je na 26, a 61 osoba je povređena, dok su operacije potrage i spasavanja uglavnom završene i indikatori životne sredine su normalni, saopštile su danas lokalne vlasti.

Eksplozija se dogodila u ponedeljak oko 16.43 časova po lokalnom vremenu u fabrici za proizvodnju vatrometa Huašeng u gradu Guandu, u okrugu Lijujang, prenosi Sinhua.

Breaking — 21 people killed and 61 injured in a massive explosion at a fireworks factory in Guandu Township, Liuyang, China.

Više od 480 spasilaca u pet timova je mobilisano za spasavanje, a raspoređena su i tri spasilačka robota.

Mesto eksplozije nalazi se u blizini dva skladišta crnog baruta, pa su spasioci evakuisali obližnje stanovnike i postavili tampon zonu kako bi sprečili sekundarnu nesreću, navodi agencija.

Policija je privela odgovorne osobe kompanije, a uzrok nesreće se istražuje, prenosi Sinhua.

Vučić uputio saučešće predsedniku i narodu Kine povodom tragedije u fabrici vatrometa

Predsednik Srbije Alekdsandar Vučić uputio je danas saučešće porodicama poginulih i predsedniku Kine Si Đinpingu povodom tragedije koja se dogodila u fabrici vatrometa.

„Sa velikom tugom i iskrenim žaljenjem primio sam vest o tragičnoj eksploziji u fabrici vatrometa u Narodnoj Republici Kini.

Srbija i Kina vezane su iskrenim i čeličnim prijateljstvom, koje se potvrđuje i u trenucima radosti, ali i u trenucima tuge. Naš narod duboko saoseća sa narodom Kine i pruža mu punu podršku, uveren da će snagom zajedništva prevazići i ovu tragediju“, naveo je Vučić na mreži Iks.

On je naveo da u ime građana Republike Srbije i u svoje lično ime upućuje izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i predsedniku Si Đinpingu.

„Delimo njihov bol i stojimo uz njih u ovim teškim trenucima. Povređenima želim brz i uspešan oporavak“, naveo je Vučić.

(Agencije)