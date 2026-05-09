Baka joj rekla za trik sa jastukom, sada spava kao beba: Vrlo je jednostavno, isprobajte još večeras
Za samo par minuta utonućete u san
Čak i ako živite zdravo, desi se da imate poteškoće sa spavanjem, teško zaspite, budite se tokom noći, imate noćne more.
Ako je to slučaj, donosimo vam prirodan i jednostavan trik koji su koristile i naše bake.
Lavanda ispod jastuka? Probajte pre spavanja
Pokazalo se da lavanda ima smirujući efekat na osnovu brojnih istraživanja. Ako patite od nesanice ili teško zaspite, stavite suvo cveće i listove lavande ispod jastuka. Da bi nam duže služili, vredi ih staviti u platnenu torbu. Ne samo da će spavaća soba lepo mirisati, već ćete se osećati i opušteno. Garantujemo da će vam biti mnogo lakše da zaspite, čak i nakon napornog i teškog dana.
(Krstarica)
Kovin: Vladimir Komarica predstavio svoj umetnički TelePort