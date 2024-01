SNAŽNA PORUKA STIŽE IZ VELIKE SRPSKE SVETINJE

PRIJEPOLJE – Uz tradicionalni božićni pozdrav „Mir božji, Hristos se rodi”, Episkop mileševski Atanasije u svojoj božićnoj poslanici podsetio je da kao i svake godine Božić dolazi kao nova šansa, za novi i bolji početak, „a ako smo pak dobro počeli, onda je to prilika za obnavljanje dobrog početka i nastavljanje pravoga načina”.

– Božić je posebno potreban i kao praznik i kao događaj u ovom našem vremenu kada primećujemo da ceo svet kao da gubi stabilnost. A Božić po svojoj prirodi jeste dan koji podstiče da se saberemo oko onoga što je najbolje. Rođenje Hristovo je takvo, Hristos dolazi da celo čovečanstvo sabere oko onog što je najbolje, pre svega dolazi nam Bog koji je tvorac, ali i kao obnovitelj ovome svetu. A ovom svetu preti opasnost gubljenja u egoizmu, potrebno je drugačije uređenje sveta. Gospod Hristos je dao zdravu, održivu perspektivu života i uređenja sveta i pravi obrazac kako se može održati život. Obrazac je dao svojom naukom i svojim primerom, a perspektiva koju je dao, jeste perspektiva večnoga života u carstvu njegovom, u carstvu božijem – kazao je vladika Atanasije za agenciju RINA.



On je naglasio da Hristos, uređuje ljudski život na osnovnim postavkama, odnosno njegovim zapovestima.

– Ljubi gospoda boga svoga svim srcem, svom dušom, svom ljubavlju, celim bićem svojim, provodi život u zajednici sa bogom i bićeš osposobljen da uređuješ i ovaj svet na zdrav način a tako ćeš ispuniti i onu drugu zapovest ’ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga’. Na tim postavkama ako bi svet bio uređivan ne bi bilo mržnje među ljudima, zavisti, ratova, zavladao bi mir. Zato gospod dolazeći na ovaj svet i biva pozdravljen pozdravom mira ’Mir božiji Hristos se rodi’. Bez prisustva božijega u ovom svetu nemoguće je da se pojavi mir i skladni i harmonični odnosi u tvorevini između čoveka i čoveka , ljudi i prirode – ističe vladika.

Episkop Mileševski Atanasije ističe da je Božić najveća čast za čovečanstvo baš zbog toga što nas gospod poziva svojim rođenjem i dolaskom da svoj pogled „uperimo na to što je najvrednije, na to što je sveto i zdravo, a to je odnos među ljudima u ljubavi”.

– Jeste, Hristos dolazi i to treba da primetimo, ne samo ljude, jedni druge, nego celu tvorevinu božiju, celo čovečanvstvo. I kada je on rođen, pre 2.000 godina, sva priroda, anđeoska i ljudska, priroda poduhovljena i materijalna gledala je u njega. Kako? Na neki čudesan način. I zvezde su tada drugačije treperile kada se on pojavio i anđeli nebeski su ga pozdravili. Predstavnici, izaslanici raznih istočnih i zapadnih naroda, ne samo jedan određeni judejski narod primetio je dolazak Boga u njegovom telu. Na neki čudesan način svi su bili o tome obavešteni i svi su gledali u njega kao tvorca, kao nadu, izbavitelja. Tako nam dolazi Gospod i na ovaj Božić. Ponovo primećujemo, uvek je on tu, ali smo sada pozvani da ponovo primetimo da je on tu i to baš kao takav, uspešan ureditelj sveta. Na takvoj osnovi da svet ne uništi sebe, nego da opstane i večno traje u harmoniji. I zato pozivamo sve da u ponoći učestvujemo u proslavaljnju Božića i ove godine – rekao je Episkop Atanasije.

On je naglasio da mi sebe treba da predstavljamo na najbolji način, ali ne licemerno kako bi drugi imali bolje mišljenje o nama već da imamo poziv iznutra, „gledajući na pravi obrazac i u pravoj perspektivi, gledajući život u večnosti i gledajući na obrazac Gospoda Isusa Hrista, bogočoveka ljubavi i dobrote”.

– Onda i sami dobijamo neki unutranji podsticaj da budemo bolji. I zaista jesmo na Božić najbolji u godini. Savlađujemo nekako svoje slabosti, nadilazimo sami sebe, pokazujemo saosećanja sa drugima, posećujemo bolesne, ostarele, nemoćne, usamljene. Naša Eparhija, pohvalio bih se, uspela je i ove godine, preko svojih delatelja da učini mnogo dobrih stvari. Mnogo poklona pripremljeno je deci radi ohrabrenja, radi podsticaja iako unapred znamo da će oni biti bolji od nas, ali eto neka znaju da nam je stalo do njih – kaže on.

On je podsetio da će u organizaciji prevoznika i privrednika Prijepolja i ove godine biti održana, već tradicionalna, božićna vožnja ili litija ka manastiru Mileševi.

– To je saborno delo humanitarnog karaktera, zato i velim da se pokazujemo u najboljem izdanju. Ja rekoh da su predstavnici raznih naroda došli da Bogomladencu Hristu donesu svoje darove i evo mi sada trudeći se da proslavimo Božić na najbolji način, imaćemo više humanitarnih akcija i to prinosimo direktno kroz nemoćne i potrebite Hristu. Kako to? Zato što je Hristos sebe poistovetio sa njima. Radi njih je došao, radi nemoćnih, radi svih nas i tužnih i radosnih. Kada činimo nešto dobro, činimo njima kojima je to zaista potrebno, a kroz njih, zbog ljubavi Hristove prema njima, prinosimo te darove njemu samom – zaključio je Atanasije.

(Pančevac/RINA)

