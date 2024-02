PANČEVAČKI PEKAR DOBIO NAGRADU ZA ŽIVOTNO DELO

Miloje Marjanović, pekar iz Pančeva, ima 64 godine, a pekarstvom se bavi više od četiri decenije. Postao je poznat kada je pre par godina od testa napravio maketu Hrama Svetog Save, a sada je dobio priznanje za životno delo.

Pančevac Miloje Marjanović je čovek koji je ceo svoj život posvetio pekarstvu. Pre nekoliko godina je za izradu Hrama Svetog Save od testa dobio priznanje i majstorsko pismo od Unije pekara. Nakon odlaska u penziju, usledila je nagrada koja je bila kruna njegove karijere, a to je trofej za životno delo.

– Ja sam to dobio od Unije pekara iz Beograda. Oni su me nagradili za moje životno delo, jer sam ja učestvovao na tim takmičenjima, između ostalog i na Pekarijadi. Ja sam tamo učestvovao svake godine, i uvek sam pravio nešto nesvakidašnje. Kad se pravila velika česnica od 250 kila ispred Hrama Svetog Save, ja sam na toj česnici napravio Gračanicu od testa. Tada sam ja njima postao jedan izuzetan majstor, i posle toga sam napravio od testa Hram Svetog Save, to je bio vrhunac, i za to moje ulaganje i angažovanje sam dobio nagradu. Iskreno se nisam nadao tome.

Kako kaže Miloje, pekarstvo je veoma zahtevan posao. Traži mnogo truda i ulaganja, noćnog rada i neprospavanih noći.

– Ljudi kad kažu pekar, misle da je jednostavno. Međutim, tu ima dosta fizičkog rada, noćnog rada, nekada sam znao i po 15 sati da radim. Jedan dan nije prošao, a da nisam morao da menjam makar 2 majice, zbog mokrih leđa. Pekarski posao je težak, ali ja sam to voleo. Ja sam se zaljubio u to, i uvek sam želeo da pravim nešto što je nesvakidašnje. Više od 25 godina nisam bio na godišnjem odmoru, jer kad ne radim u pekari, radim nešto privatno, kaže Miloje Marjanović.

Iako je već nekoliko godina u penziji, Miloje nema nameru da prestane sa takmičenjem. Velika mu je želja da napravi maketu Preobraženskog hrama u Pančevu, ali kako kaže, za to mu trebaju posebni uslovi, kao i dodatna pomoć kolega iz pekare.

(Pančevac/RTV Pančevo)