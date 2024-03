KOMPOZITOR KAO BETOVEN ILI MOCART, ALI U ŠAHU

Mladi Pančevac Ilija Serafimović, devetnaestogodišnji student Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, internacionalni majstor u rešavanju šahovskih problema i osvajač šest uzastopnih titula najboljeg mladog kompozitora šahovskih problema na svetu u kategoriji do dvadeset tri godine, odličan je primer kako vas ljubav i upornost u onom čime se bavite može dovesti na stazu slave.

Ljubav prema šahu kod Ilije se rodila tokom bezazlenih partija protiv deda i tate, koji tada sedmogodišnjeg dečaka nisu puštali da pobedi.

– U šahu mi se najviše svidelo to što ova igra pruža neograničene mogućnosti kombinovanja. Od samog početka me ni tata ni dede nisu puštali da pobedim, što me je teralo da ih što pre nadmašim – kaže junak naše priče Ilija Serafimović.

Od prvog razreda osnovne škole počeo je da igra na turnirima. U redovnom šahu je bio kadetski prvak Vojvodine – prvi put sa sedam, a drugi put s devet godina, kada je zabeležio „fišerovskih” devet pobeda iz isto toliko odigranih partija.

Baš u to vreme desio se jedan od presudnih događaja u njegovoj karijeri. Na predlog jednog od bardova pančevačkog šaha Zorana Sibinovića, oprobao se u jednom kolu Lige rešavača šahovskih problema Srbije. Iako tada nije briljirao, u stvari nije uspeo da reši nijedan problem, opazio ga je velemajstor u rešavanju i komponovanju šahovskih problema Marjan Kovačević i pozvao ga u sekciju pri Akademiji Šah kluba „Beograd”.

– Tamo sam otkrio svu lepotu problemskog šaha, što me je opredelilo da mu se u potpunosti posvetim. Naučio sam da, osim rešavanja, postoji i kompozicija. Posebna draž komponovanja jeste u stvaranju nečeg što niko pre vas nije napravio – objašnjava Ilija magiju „magične igre”.

Tada je i počeo njegov munjeviti uspon. Prvi problem mu je objavljen kada je imao nepunih deset godina u listu „Politika”, a nakon toga su njegove kompozicije objavljivane širom sveta. Jedan od kurioziteta je i da je 2015. godine pobedio na juniorskom prvenstvu Australije u komponovanju i rekonstrukciji šahovskih problema. U kompoziciji šahovskih problema do sada ima 98 objavljenih radova, od kojih je 85 nagrađeno.

Ima pet pobeda na seniorskim turnirima u šahovskoj kompoziciji, dve u Rusiji, jednu u Brazilu, a kao najvažnije mogu se izdvojiti prve nagrade na takmičenju u brzom komponovanju matova u dva poteza na Kongresu Svetske federacije za problemski šah 2021. godine na Rodosu i kompozitorskom turniru u okviru Evropskog prvenstva 2022. u Rigi.

Od 2016. godine, u okviru Kongresa Svetske federacije za problemski šah, organizuje se turnir za najboljeg mladog kompozitora šahovskih problema do dvadeset tri godine. Serafimović je već tada imao pobedničke radove, a „ilijomanija iz Pančeva” je nastavljena u Drezdenu 2017, Ohridu 2018. i Viljnusu 2019. godine. Kongres je 2020. bio otkazan zbog pandemije koronavirusa, a niz je nastavljen 2021. na Rodosu i 2022. u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ilijina šahovska studija koja je pobedila na Ohridu izabrana je za FIDE album za period od 2016. do 2018. godine, čime je mladi Pančevac postao najmlađi autor čiji je rad izabran za ovu svetsku zbirku najboljih šahovskih kompozicija koja se objavljuje od 1914. godine. I u poslednje izdanje FIDE albuma za period 2019–2021. uvršten je jedan Ilijin rad.

Mladi Serafimović je pet puta uzastopno bio kadetski prvak Srbije u rešavanju šahovskih problema, i to 2014. u kategoriji do deset godina, a od 2015. do 2018. u konkurenciji takmičara do četrnaest godina. Na međunarodnom simultanom rešavačkom takmičenju osvojio je bronzu 2015. godine, zlato 2016. i srebrno odličje 2017. godine u kategoriji 3 za rešavače do trinaest godina. Na istom takmičenju 2019. osvojio je srebro, a 2020. bronzu, u najjačoj kategoriji 1, među juniorima do dvadeset tri godine.

Na Evropskom juniorskom prvenstvu u Novom Sadu decembra 2021. postao je šampion u rešavanju za mlade do osamnaest godina. Ligu rešavača šahovskih problema Srbije osvojio je 2022, a prošle godine je bio drugi.

– Svaki novi uspeh mi je davao dodatni motiv, jer se u ovoj šahovskoj disciplini prvenstveno borite da nadmašite samog sebe – dodaje talentovani devetnaestogodišnjak iz Pančeva.

Ilija je s nepunih 15 godina bio u sastavu seniorske reprezentacije naše zemlje u rešavanju šahovskih problema na Evropskom prvenstvu u Atini, gde je Srbija završila na četvrtom mestu. Od tada je stalni član državnog tima, s kojim je na ekipnom Svetskom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema na Rodosu 2021. stigao do bronzane medalje, dobio titulu FIDE majstora rešavača i osvojio prvu normu za internacionalnog majstora. Posebno važan detalj jeste i da je na takmičenju u brzom rešavanju dvopoteznih problema, na kojem učestvuju šesenaestorica najboljih sa svetskog prvenstva, u finalu pobedio aktuelnog prvaka sveta.

Bio je to samo uvod u sjajnu 2022. godinu, u kojoj je osvojio zlatnu medalju sa seniorskom reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema u Rigi, ali i vicešampionsku titulu na Svetskom prvenstvu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao naš najuspešniji rešavač. Taj podvig mu je doneo titulu internacionalnog majstora u rešavanju šahovskih problema.

Prošle godine srpska reprezentacija nije uspela da dođe do odličja na Svetskom prvenstvu, ali je mladi Serafimović uspeo da iz Gruzije donese u Pančevo i Srbiju jedinu medalju sa ovog takmičenja, stigavši do bronze na turniru u brzom rešavanju.

– Mogu da kažem da nikad nisam pomislio da prestanem da se bavim problemskim šahom. Uvek sam ga posmatrao kao hobi kojim se bavim iz ljubavi – dodao je Ilija.

Za bavljenje šahom, prema njegovom mišljenju, potrebni su i talenat, ali i naporan rad i konstantno vežbanje.

– Koliko god da imate talenta, bez vežbanja teško da biste ostvarili velike rezultate. I obrnuto. Mislim da je za postizanje uspeha u bilo čemu najbitnije da volite to čime se bavite – poentira junak naše priče.

U ovoj godini Iliju Serafimovića čekaju nova velika iskušenja. Pored ispita na Matematičkom fakultetu, treba uklopiti odabir problema za Kadetsko prvenstvo Beograda u rešavanju šahovskih problema, za koje je Iliji pripala čast da ga sudi. Treba obaviti pripreme za Evropsko prvenstvo u rešavanju šahovskih problema, koje će biti održano u Nemačkoj sredinom aprila, ali tu nije kraj obavezama i izazovima. Kruna sezone treba da bude Kongres svetske federacije za problemski šah, koji će biti održan krajem jula u Letoniji. Pored osvajanja medalje s reprezentacijom Srbije, Ilija će „napasti” i titulu velemajstora!

Ilija Serafimović – čudo od momka!

Srećno u daljoj karijeri!

(Pančevac/Aleksandar Živković)