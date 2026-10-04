AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj na glavnim putevima, ujutro moguća magla

Tokom dana se očekuje pojačan saobraćaj na ;glavnim putnim pravcima, uz uglavnom dobre uslove za vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).AMSS poziva na oprez u jutarnjim satima zbog magle i mestimično smanjene vidljivosti.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadžavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju četiri sata, naveo je AMSS u saopštenju.

(Pančevac)