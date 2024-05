VUČIĆ NA POLAGANJU KAMENA TEMELJCA U ČAČKU

Predsednik Aleksandar Vučić prisustvuje svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije PWO Group u Čačku.

Obraćanje predsednika Vučića

– Danas sam mnogo srećan što sam u Čačku, nedaleko odavde podigli smo prvu nemačku fabriku, odakle su ljudi nekada odlazili. Onda smo počeli da radimo marljivije, uspeli da dovodimo nemačke investitore. Bilo je bezbroj problema, ali smo te probleme zajednički rešavali. U ovoj fabrici biće zaposleno preko 500 ljudi u narednim godinama, a verujem da će taj broj narasti na 800. Verujem da će ova fabrika biti važan pogon, 5 od 15 kompanija koje su najveći izvoznici dolaze iz Nemačke. To govori koliko nam je Nemačka važna. Nisu bili prethodni dani laki, jasno je da u političkoj sferi su postojale stvari koje su nas razdajale. Ali sam saglasan da probleme možemo da rešavamo dijalogom. ne moram da govorim koliko će ovo doprineti lokalnoj samoupravi. Mi ćemo u Čačku sagraditi trening centar, to će mladim ljudima značiti, imaće osiguranu budućnost. Krenuli smo da radimo i na obilaznici oko Kragujevca. Tih 22 kilometra biće gotovi u narednih 2,5 godine. Do marta biće autoput Čačak-Kraljevo. To je velika stvar za Čačak.

Obraćanje ambasadorke Konrad

Prisutnima se obratila i ambasadorka Nemačke Anke Konrad.

– Ova kompanija dolazi sa 105 godina iskustva. Mi se radujemo mogućnostima koje će se otvoriti za mlade ljude. Nemačku i Srbiju povezuje istorija puna promena, sadašnjost, a kada je reč o budućnosti, želja da Srbija postane članica EU. Radujem se tome da zajedno jačamo našu saradnju, možete da računate na nas. Radujem se ponovnom susretu prilikom otvaranja pogona.

Obraćanje izvršnog direktora PWO Group

Karl Lazarini, izvršni direktor PWO Group, zahvalio se svima što su došli.

– Ovo je veoma važno za nas. Hvala puno na podršci za ovaj projekat. Ima dve stvari koje jako volim u vezi sa Čačkom. Ovaj grad i ljudi su uspeli da očuvaju srpski karakter i ponos. Drugo, ovo je sportski grad, grad košarkaša. Timski rad je ključ. Srbija je postala magnet za autoindustriju. Svaka peta investicija je u oblasti mobilnosti. U svakom trenutku, predsedniče, vidi se koliko vi brinete i želite da dovedete kompanije u Srbiju. Nameravamo da uđemo u partnerstva sa lokalnim školama, kao i lokalnim dobavljačima. Jako smo toplo primljeni ovde u Čačku. Mogu da vas uverim, ovde smo da ostanemo. Radujem se zato što ćemo zajedno pisati istoriju.

Predsednik Vučić sastao se, uoči ceremonije, sa rukovodstvom kompanije.

Sve o fabrici

Fabrika će biti izgrađena u Preljini.

Privredno društvo PWO SEE d.o.o. je u vlasništvu nemačke kompanije PWO AG i bavi se proizvodnjom delova i opreme za motorna vozila.

Grupacija posluje u sektoru metalske industrije i poseduje pogone za proizvodnju delova za automobilsku industriju u Nemačkoj i Češkoj.

Glavna tržišta plasiranja proizvoda su uglavnom zemlje Evropske unije, Kine i Meksika.

Grupacija je u 2022. godini ostvarila konsolidovani prihod od 27 miliona evra i zapošljavala skoro 3.000 radnika.

Posao za 550 radnika

Kako je navedeno na sajtu kompanije, PWO SEE d.o.o. će realizacijom investicionog projekta koji se odnosi na uspostavljanje pogona za razvoj i proizvodnju delova, alata sklopova i komponenata za automobilsku industriju investirati 88 miliona evra i zaposliti oko 550 novih radnika u Kragujevcu i Čačku.

PVO GRUPA ima više od 100 godina iskustva i globalna je kompanija u industriji mobilnosti koja pomaže u oblikovanju budućnosti prihvatljive za životnu sredinu kroz inovacije i potpuno je nezavisna od motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Poslovna jedinica za elektronske, šasije i komponente vazdušnih jastuka obuhvata širok spektar komponenti za elektrifikaciju vozila, uključujući komponente za brze punjače i elektronske kontrolne jedinice.

Pored toga, uključuje kućište električnog motora za sigurnost i udobnost, na primer za brisače i regulatore stakla, kao i ABS i ESP sisteme.

Još jedna brzorastuća linija proizvoda su komponente pogona za električna vozila, posebno u oblasti tehnologije baterija i gorivnih ćelija.

Pored toga, PWO Group razvija i proizvodi različite komponente za šasiju i vešanje, posebno akumulatore.

Poslovna jedinica za upravljanje i sedišta se uglavnom bavi razvojem i proizvodnjom upravljačkih konzola i cevi stuba upravljača i metalnih konstrukcija za sedišta vozila.

