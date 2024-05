Gradonačelnik u Dolovu: Imaćemo uređenu putnu infrastrukturu

Potrebe naših sugrađana u smislu podizanja kvaliteta života jesu ono što je osnovni cilj koji želimo da postignemo, rekao je gradonačelnik Aleksandar Stevanović, koji je danas bio u Dolovu.

Tom prilikom je izjavio:

– Danas možemo da vidimo još jedan proizvod svih razgovora koje smo imali s našim sugrađanima. Konkretno, možete da vidite radove koji se izvode na putu između Pančeva i Dolova: to je nešto što su sugrađani sa Starog Tamiša i iz Dolova tražili od nas, s obzirom na to da je postojeći put bio u izuzetno lošem stanju. Dužina ovog puta je oko 17 kilometara i mi smo uz veliku pomoć i podršku, pre svega, predsednika Aleksandra Vučića, uspeli da započnemo radove i ti radovi, koji će da traju dvadesetak dana, dovešće do toga da ćemo učiniti ono što su naši sugrađani zahtevali od nas. Imaćemo izvanrednu putnu infrastrukturu na teritoriji našeg grada i presrećan sam zbog toga. Potrebe naših sugrađana u smislu podizanja kvaliteta života jesu ono što je osnovni cilj koji želimo da postignemo. Ovaj put nije jedina stvar koju radimo: nastavićemo da asfaltiramo, rekonstruišemo i rehabilitujemo puteve i ulice, pešačke staze u našim naseljenim mestima, kao i u gradu. Naša obaveza je da nastavimo da radimo i siguran sam da ćemo u narednom periodu asfaltirati sve one ulice koje nismo do sada, dok ne budemo završili i poslednju ulicu duž celokupne teritorije grada Pančeva. Za naše Pančevo sutra!

Dolovac Dragoslav Gligorijev, odbornik Skupštine Grada Pančeva, dodao je:

– Ovo je veliki dan za naše Dolovo! Radi se o investiciji koja našim Dolovcima mnogo znači. Čestitam svim Dolovcima na ovako velikoj investiciji, zahvaljujem Vladi Republike Srbije, našem predsedniku Aleksandru Vučiću, Gradu Pančevu, gradonačelniku Pančeva Aleksandru Stevanoviću i, naravno, svim članovima saveta Mesne zajednice Dolovo, koji su učestvovali u realizaciji ove investicije. Ovo nije kraj. Nastavljamo sa izgradnjom i uređenjem Dolova. U narednom periodu će se graditi kanalizacija, nova kapela i još mnogo toga. Dolovo će napredovati.

(Pančevac / S. T.)

Na licu mesta: Stevanović na Misi i Bavaništanskom putu