UŽIVAJTE U PRVOM DANU VIKENDA Bez upozorenja RHMZ-a na nepogode, temperatura do 33 stepena

Pretežno sunčano i toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu temperautra do 33 stepena.

Ujutro ponegde niska oblačnost ili kratkotrajna magla. U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplije, a u brdsko-planinskim predelima, pre svega na jugozapadu i istoku Srbije, sredinom dana i posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa retkom (izolovanom) pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Vetar slab do umeren, severnih pravaca, krajem dana i tokom noći u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od 30 do 34 stepena.

Glavobolja i poremećaj sna kao meteoropatske reakcije Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Svim hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje saveta lekara i redovno uzimanje terapije. Glavobolja i poremećaj sna su mogući kao meteoropatske reakcije. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i zaštita od UV zračenja.

(Pančevac/RTS)

