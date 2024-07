NOVE CENE ŽELEZNIČKOG PREVOZA OD 1. SEPTEMBRA: Evo šta se tačno menja

Od 1. septembra 2024. važiće novi cenovnik prevoza putnika u unutrašnjem železničkom saobraćaju, a uvode se i novine u načinu naplate.

Uzimajući u obzir da kompanija Srbijavoz prema važećem cenovniku prevoza putnika posluje već tri godine, a da je u tom periodu došlo do značajnih izmena tržišnih uslova, pre svega povećane cene energenata i rezervnih delova, doneta je odluka o korekciji cena koja stupa na snagu 1. septembra ove godine.

Takođe, novina će biti i veći popust na onlajn kupovinu karata – putem mobilne aplikacije i vebsajta srbijavoz.rs, u visini od 10%, koji se uvodi sa ciljem da putnike motivišemo da svoje karte kupuju unapred i onlajn.

Konkretno, za putnike to znači da će, na primeru nekih od najfrekventnijih linija, cena karte drugog razreda za Regio voz između Beograda i Novog Sada, kupljene preko mobilne aplikacije, umesto dosadašnjih 373 dinara, koštati 445 dinara, a cena karte drugog razreda za Regio voz između Beograda i Užica, kupljene preko mobilne aplikacije, umesto dosadašnjih 730 dinara, od septembra koštati 864 dinara.

Znatno povećanje broja putnika dovodi i do sve učestalije pojave da putnici u vozove ulaze bez prethodno kupljene karte, te istu kupuju kod konduktera, što dalje dovodi do otežanog upravljanja kapacitetima, gužvi i negativnog efekta na komfor putnika. Srbijavoz apeluje na putnike da svoje karte unapred kupe onlajn ili na kartomatima i blagajnama širom Srbije. Dodatno, do septembra će biti postavljeni novi kartomati na preko 20 stanica u Srbiji. Nakon toga, za putnike koji se ukrcaju u voz bez karte, uz redovnu cenu će biti dodatno naplaćena naknada za izdavanje karte u vozu, u iznosu od 500 dinara. Ova naknada neće se primenjivati za putnike koji putovanje započinju na stanici u kojoj ne postoje putničke blagajne i/ili kartomati.

Očekujemo da efekti ovih izmena doprinesu kontinuiranom podizanju kvaliteta naših usluga i poboljšanju korisničkog iskustva putnika. Naglašavamo da, i nakon ovih korekcija cena, železnički prevoz ostaje značajno povoljniji u odnosu na drumski prevoz.

(Pančevac)

