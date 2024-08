ZLATOKOSA – devojčica koju zna čitava Srbija, u svojoj novoj kući proslavila još jedan rođendan

Vranje – Devojčicu Anđelu Tasković iz Vranja pre par godina upoznala je čitava Srbija. Preslatka Zlatokosa, kako su je nazvali, živela je u trošnoj brvnari bez vode i u jako teškim uslovima. Ipak, dobri ljudi promenili su sve, tako da je Zlatokosa zahvaljujući poznatoj humanitarki Tamari Misirlić, ali i drugim plementim ljudima dobila svoj dom, svoju kuću iz bajke.

Do tada, kod sebe kući nikada nije zvala drugare, ali sada je sve drugačije. Još jedan rođendan divna i sada veoma srećna devojčica proslavila je u svom novom domu, uz porodicu i prijatelje, tortu i svećice, ali slavlje je uveličala i humana Tamara.

– Uvek se trudim da ljudima kojima pomognemo da ostanem sa njima u kontaktu. Mnogima od njih kupim i mobilni telefon, kako bi mogli da me pozovu kad god im nešto treba. Ja sam jako srećna jer skoro svi oni, uvek se sete sami da mi pošalju poruku, da pitaju kako sam, da kažu da me vole. Tada je moje srce zaista puno i to me čini najsrećnijom. Došla sam danas i kod Zlatokose, da zajedno proslavimo njen rođendan. Srce je uvek puno kad se vratim kod ljudi kojima smo pomogli, Anđela je jedno divno dete i nemam reči da opišem koliko sam srećna što smo joj promenili život, pružili uslove koje imaju i njeni vršnjaci, rekla je za RINU Tamara.

RINA RINA RINA RINA RINA RINA

Osim nove kuće, humani ljudi potrudili su se da malenoj Zlatokosi ispune i druge želje. Prilikom dolaska u Beograd upoznala je pevačicu koju mnogo voli, Draganu Mirković. Velika zvezda je i sama donirala čak milion dinara za opremanje Anđeline kuće.

Mlada Tamara svoju humanost i plemenito srce dokazala je tokom prethodnih godina. Zahvaljući nejenoj Fondaciji koja nosi upravo njeno ime, skućilo se oko 200 porodica, ali tu ova heriona se ne zaustavlja. Ovog leta boravila je u Republici Srpskoj gde je takođe krenula u akciju da pomogne tamošnjim ugroženim stanovnicima.

(Pančevac/RINA)

Ne mogu svi u programere, neko mora da umesi i vruć burek: Ljupče otrkiva kako da postanete vrhunski burekdžija