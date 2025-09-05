Sećate li Marije Branjas: Kada je preminula mirno i u snu imala je 117 godina

Rođena 1907. godine, Marija je sa 117. godina držala titulu najstarije žene na svetu.

Njen suprug, sa kojim je imala dvoje dece, preminuo je u 72. godini života, a jedan od dvojice sinova je preminuo u 86. godini. Preživela je oba svetska rata, razne pandemije i sve što je zadesilo svet u prethodnom veku, zajedno i sa epidemijom koronavirusa.

Njena porodica se oglasila na društvenim mrežama i objavila tužnu vest da je preminula ova neverovatna baka:

– Marija Branjas nas je napustila. Umrla je onako kako je želela: u snu, mirno i bez bola. Zauvek ćemo je se sećati po savetima i dobroti koju je pružala svima – napisali su, prenosi „Dejli mejl“.

Živela je poslednje dve decenije u domu za stara lica u Olotu u Španiji, gde je proslavila svoj 117. rođendan u martu ove godine.

Lekari nisu imali mnogo posla oko Marije, jer joj je zdravlje bilo sasvim u redu. No, ona je izjavila nekoliko dana ranije da se oseća slabom.

– Bliži se i moje vreme. Ne plačite, ne volim suze. I, što je najvažnije, ne tugujte za mnom. Gde god da odem, biću srećna – napisali su na porodičnom profilu kao njene reči koje je želela da uputi pratiocima.

(Pančevac)