Bajatović otkrio: Evo da li imamo dovoljno gasa za sledeću zimu i da li ce biti poskupljenja

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da nisu planirana poskupljenja gasa za domaćinstva u Srbiji do kraja ove godine, dok se za privredu očekuju samo manje promene bez obzira na promenu cene nafte.

Bajatoavić je naglasio da ne očekuje neke bitne poremećaje po pitanu gasa, da je Srbija obezbedila rezerve gasa, kao i da je napunjeno skladište Banatski dvor.

„Kratko, gas neće poskupiti za domaćinstva. Sigurno, za industriju će to biti mala šetanja bez obzira na promenu cene nafte, ukoliko baš ne bude nekog preterano velikog sukoba na Bliskom istoku između Izraela i Irana, čini mi se da se tu malo stišava. Nafta je čak pala sa 94 dolara za barel na 85. To je dobro jer mi imamo naftnu formulu, tako da na TTF-u na referentnoj berzi gasa sad je oko 390 dolara za 1.000 kubnih metara“, rekao je Bajatović za Prvu.

Kada je reč o obezbeđenim rezervnim količinama, kaže da je u Mađarskoj ostalo još 163 miliona kubnih metara gasa za Srbiju od prošle godine.

„I ono što je dobro, to je sve plaćeno. Tako da ja ne očekujem problema sa količinama, a za industriju cena će biti ‘tunelirana’ negde kao sada. Za domaćinstva neće biti nikakve promene do kraja ove godine. Nadam se da ćemo to uspeti, da pomognu da to tako održimo i do kraja grejne sezone. Tako da to su dobre vesti što se tiče gasa“, istakao je Bajatović.

(TV Prva)