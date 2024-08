Plata 1.500 evra plus bakšiš i obezbeđen smeštaj – i ovo nije na hrvatskom primorju već u srcu Srbije!

Čajetina – Letnja turistička sezona je na izmaku, a mnogi sezonski radnici koji su trbuhom za kruhom otišli put primorja, još malo i vraćaju se kućama. Ipak, da još uvek za njih ima posla svedoči i oglas iz jednog ugostiteljskog objekta na Zlatiboru, koji pokazuje da su i na ovoj srpskoj planini uslovi možda čak i bolji nego kod komšija. Konoba u centru planine traži kuvara, a početna plata je 170.000 dinara kao i dodatni procenat od pazara, obezbeđen smeštaj ili refundiran prevoz i plaćeni prekovremeni sati.

– Ono što piše u oglasu, mi čvrsto iza toga stojimo. Kod nas ne može da se desi situacija da ponudimo jedno, a da u praksi bude drugačije. Medjutim, u dosta slučajeva imamo prijave za poziciju koju nudimo, ali znanje, zalaganje, profesionalnost nisu na nivou kojim bi opravdali ponudjene uslove. Danas je veoma teško pronaći kvalitenog radnika, naročito u ugostiteljstvu. To je ipak nepredvidljiva profesija, ne možete uvek biti sigurni da ćete završiti u tačno vreme, ali svaki dodatni radni sat je plaćen, kaže menadžer konobe „Akustik“ Nikola Nikodijevć.

Dodaje da već dugo godina radi u ugistiteteljstvu, a i sam je bio jedan od onih koji je zbog dobre zarade otišao na primorje u Hrvatsku, ali se vratio jer je svestan da i u Srbiji, ko želi da radi može i da zaradi. Ipak, kako kaže, mladi u poslednje vreme kao da beže od odgovornosti i za razliku od nekih starijih generacija, kao da nemaju adekvatne radne navike.

– Nemamo kvalitetan obrazovan kadar kad je u pitanju ugostiteljstvo, više je njih koji su samo priučeni za te poslove, a imaju veoma visoke zahteve. Ponekad razgovori za posao izgledaju kao da oni mene intervjuišu, a ne ja njih. Obostrano poštovanje je veoma važno. Kod nas na Zlatiboru radi oko 30 odsto lokalnog stanovništva i čak 70 odsto ljudi je sa strane. Ovo je turističko mesto, može da se zaradi ali mora da se radi, da se plata zaradi i opravda poverenje poslodavaca. Mi to kao firma znamo da cenimo finansijski, samo je pitanje ko koliko želi da radi, ističe Nikodijevic.

Iskusan kao ugostiteljski radnik, Nikola se još jednom osvrnuo i na činjenicu da je u Srbiji danas veliki deficit ugostiteljskih radnika, kako konobara, tako i kuvara, higijenicarki, radnika na recepciji.

– Ima tu dosta faktora, posao nije ni najmanje lak. Pre svega više psihički nego fizički. Vi danas imate ljude koji često na naš kadar gleda potcenjivački i to zna da zaboli. Dobar dan i doviđenja od strane gosta danas polako postaju retkost i prijatno se iznenadimo kada to cujemo. Sa druge strane jako je teško kako za poslodavce, tako i za nas radnike u ugostiteljstvu, jer u vreme kad su svi sa svojim porodicama na okupu, za Novu Godinu, Božić, druge praznike… mi tada najviše radimo, mi nemamo tada slobodne dane. Privatni život jako trpi i sve su to negde faktori koji utiču na deficit ugostiteljskih radnika, zaključuje menadžer poznatog zlatiborskog restorana.

(Pančevac/RINA)

Nikako ne sme da se stavlja na desnu ruku, tada bi sve stalo: Etnološkinja otkriva stroga pravila prilikom veridbe