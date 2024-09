SUJETA NIJE PRIJALA Nadal opet opleo po Đokoviću: Ako igraš na OI onda moraš da budeš u Olimpijskom selu

Novak Đoković je pokorio Pariz, osvojio je zlato na Olimpijskim igrama i pokazao svima ako je uopšte iko sumnjao da je najveći svih vremena.

Srbin je praktično obesmislio tenis, sport koji je bio rezervisan za buržoaziju i elitu, došao je tamo nekim momak iz Beograda „išamarao“ sve i podigao lestvicu toliko visoko da će je teško neko u skorije vreme prebaciti.

Očigledno je to zasmetalo nekadašnjim njegovim velikim konkurentima, pa se Rodžer Federer zavukao u „mišiju rupu“, a iz iste izašao Rafael Nadal i počeo da pametuje, a bolje da nije.

Naime, Španac je pokušao da „poništi“ veliki uspeh srpskog tenisera, pronaša je razlog zbog čega Noletovo zlato iz Pariza nema tu težinu. Iako nije pomenuo Đokovića imenom i prezimenom, apsolutno je jasno da je na njega mislio.

– Život u Olimpijskom selu je u potpunosti drugačiji u odnosu na ono na šta smo navikli. Odmor i mir je nešto bitno i mislim da je taj nivo gori nego bilo koji turnir na kom igramo. Ali, ja ovo kažem iz srca – ako igraš na Olimpijskim igrama onda moraš da budeš u Olimpijskom selu. Ako to ne uradiš, onda su Olimpijske igre iste kao bilo koji drugi turnir, a to je takmičenje koje je jednom u četiri godine. Ako ti je jednom u četiri godine malo nelagodno… Ponavljam, ako želiš da uživaš u tome, onda moraš da budeš u Olimpijskom selu – rekao je Rafael Nadal, aludirajući na to da Đoković nije bio smešten sa ostalim srpskim sportistima u Olimpijskom selu.

Nole nije hteo da ponovi grešku iz Japana, pa se izmestio iz Olimpijskog sela, ali zar je to razlog da se on napadne i njegovo zlato. Đoković je stalno dolazio u posetu ostalim srpskim sportistima u Olimpijsko selo i tamo je proslavio i meadalju. Rafi je očigledno žao što više nije ni do kolena Noletu, pa se služi niskim udarcima.

(Pančevac/Novosti)

