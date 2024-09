Projekat koji smo mogli da sanjamo: Vučević obilazi radove na deonici budućeg auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Premijer Miloš Vučević obilazi radove na deonici budućeg auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad.

Na obilasku mu se pridružila i delegacija kineske pokrajine Šandong.

Ukupna dužina auto-puta koja će spojiti prestonicu sa Bačkom i Banatom biće 105,4 kilometra, dok će poslednjih pet i po kilometara biti brza saobraćajnica.

Realizacija projekta od posebnog značaja za Republiku Srbiju obuhvata deonicu 1, od Beograda do Zrenjanina, dužine 67,66 kilometara; deonicu 2 koja će spojiti Zrenjanin i Novi Sad u dužini od 37,74 kilometara, a projektom je planirana i izgradnja paralelnog nekomercijalnog puta, dužine oko 25 kilometara na potezu od Novog Sada do Zrenjanina.

Novi auto-put imaće sedam petlji, dva parkinga, četiri odmorišta i 16 podvožnjaka.

Projekat koji smo mogli da sanjamo

Premijer Vučević naglasio je da će novi auto-put doneti optimizam za ostanak naroda u ovom delu Srbije.

-Vetar nas podseća da smo geografski u Banatu i da dolazi jesen, a ova investicija najavljuje bolje dane za Banat i ovaj deo Srbije koji je dugo godina bio zapostavljen. Ovaj auto-put, od Beograda preko Zrenjanina pa na Novi Sad, suštinski menja krvnu sliku Banata, donosi optimizam za ostanak naroda koji žive na ovim prostorima, Zrenjaninu novi impuls da se razvija, kao i Kovačica, Opovo i svi oni koji su na potezu. Zaista projekat koji smo nekad mogli da sanjamo, posebno Banaćani. Danas krećemo i verujem da ćemo uspešno realizovati, jer saradnja sa kompanijom Shandong High-Speed je više nego uspešna, iskustvo u radu sa njima nam pokazuje da poštuju rokove, kvalitet i ono što je bilo dogovoreno. Siguran sam da će tako biti i na ovom projektu i da ćemo za 72 meseca sa četiri mosta preko reka, četiri mosta preko kanala, sa sedam ulaznih pravaca, jednom infrastrukturom za važnost države. On će unaprediti mrežu puteva Srbije i ovde doneti život. Kad ovde dodamo da ćemo uraditi i poslednju fazu obilaznice oko Beograda, kada spojimo južni deo Beograda pa jugoistočni sa Pančevom, kada znamo da će Zrenjanin da dobije auto–put ka Beogradu i Novom Sadu, da se gradi Fruškogorski koridor, onda vidite da to više neće biti isti gradovi i regioni.

Spojićemo južni Banat sa Braničevom

On je naglasio i da će doći do razvoja banatske železnice za relativno kratko vreme rekonstruisaće se kompletna železnička infrastruktura do Beograda, Pančeva, Zrenjanina.

– Pa jedna krak ka Kikindi, drugi ka Čoki i Subotici za vozove koji će ići 120 kilometara na čas. Možda taj projekat nije većeg značaja za ceo Banat, time će Banaćani biti mnogo bliži i Beogradu i Subotici, naročito severni deo Banata praktično se spaja sa Suboticom, moći će da koristi brzu prugu Subotica- Novi Sad- Beograd koja se završava do kraja novembra ove godine. I naravno, onaj severni krak brze saobraćajnice, takozvani „Smajli“ od Bačkog brega, Somborskog okruga, preko Vrbasa, novog Bečeja, pa na Kikindu i Srpsku Crnju čime ćemo najzapostavljenije krajeve spojiti, a to su Somborski i Kikindski okrug. I da ne bude da smo zaboravili i jugoistočni deo Banata, Vršac, radimo projekte autoputa Beograd – Vršac i rekonstrukciju pruge Beograd- Vršac i Vršac i Bela Crkva , da taj deo ne ostane slepo crevo, i čeka nas izgradnja mosta na Dunavu. To će biti najistočniji mosta koji će povezati naše dve obale na Dunavu i time ćemo spojiti Južni Banat sa Braničevom. To je ono o čemu sanjamo i za šta živimo , a verujem da ćemo zajednički dočekati da uspešno odradimo te projekte.

Ovi projekti pokazuju prijateljstvo Kine i Srbije

Pokrajina Vojvodina i kineska pokrajina imaju dobru saradnju, za par dana se očekuje otvaranje kompanije Linglong u Zrenjaninu, što je velika privredni investicija za građane tog dela Banata što doprinosi ukupno boljem poslovanju i ekonomskim rezultatima cele Srbije, a posebno tog dela, kazao je Vučević.

– Siguran sam da ovi projekti pokazuju prijateljstvo NR Kine i Srbije ima zajedničku budućnost, kako su definisali predsednici Vučić i Si na poslednjem sastanku 8. maja. Čestitam svima, želim izvođačima, dobar ritam i vreme, posvećenost marljiva rada, i da urade ono za šta su angažovani. Neka ovaj projekat bude još jedna potvrda čeličnog prijateljstva, da Srbija ide u sigurno i izvesnu budućnost.

(Pančevac/Novosti)

