Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je u 10.30 sati ostao deo naseljenog mesta Glogonj i to ulice Oslobođenja od Borisa Kidriča do ulice JNA, kao i 8.marta od Prvomajske do Oslobođenja.

Vode neće biti do završetka radova na mreži.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje za ponedeljak, 16. septembar