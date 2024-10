VUČIĆ IZ DUBROVNIKA: Srbija ne sedi na dve stolice, već ima svoju, srpsku stolicu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Samitu Ukrajina – Jugoistočna Evropa, koji se održava u Dubrovniku.

Reč je o trećem samitu u tom formatu – prvi je održan u avgustu 2022. u Atini, a drugi u februaru ove godine u Tirani.

Suorganizator samita zajedno s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski, koji je doputovao u Dubrovnik.

– Ne misle ovde svi isto o svim pitanjima. Razgovarali smo o principu poštovanja teritorijalnog integriteta Ukrajine. ja sam ukazao na poštovanje Povelje UN i na držanje do tog principa, a ne da kada to nekom odgovara taj princip poštuje, a kada mu to ne odgovara da se brže-bolje udalji od tog principa. Slučaj Srbije je najbolji primer za to. i dalje imamo na svojoj strani i Povelju UN i Rezoluciju 12 44, pa mnogi ne žele toga da se drže. Važno je da smo iskazali našu želju da se uspostavi mir – rekao je Vučić.

Kaže da ne postoji loš kompromis.

– Plenković je govorio o „agresiji 1991.“, ja sam istakao da Srbija 100% stvari vidi drugačije, ali za nas je važno da otvorimo iskreni dijalog sa Hrvatskom i bez obzira na mnoge od nas koji, možda i zbog svojih ličnih razloga, ne mogu uvek i potpuno blagonaklono na takvo popravljanje odnosa da gledaju, važno je da ih gradimo na drugačiji način i otvorimo dijalog – rekao je Vučić.

Kaže da nema ništa protiv da Hrvatska izdvaja više novca za naoružanje i da je to odluka suverene zemlje.

Dodaje da je promenjen član deklaracije i da se zemlje obavezuju, već podstiču da se usklade sa merama EU.

– To smo uspeli da izmenimo. Izmenili smo četiri stvari za koje mislim da su važne. Srbija poštuje svoju politiku i nastaviće da vodi politiku nezavisne i suverene zemlje. Podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine u skladu sa Poveljom UN, što nije slučaj sa brojnim zemljama koje su ovde bile prisutne, ali ćemo istovremeno ostati bez uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji. Insistirali smo da može da se govori o svakoj vrsti pomoći, ali nismo hteli da eksplicitno piše „vojnoj pomoći“. Takođe, o „okupaciji Krima… Mi smo se koncentrisali na teritorijalni integritet Ukrajine. To je uvaženo i prihvaćeno – rekao je Vučić.

Kaže da Srbija ne sedi na dve „stolice“, već ima svoju, srpsku „stolicu“ i nastaviće tako da se ponaša.

– Mi ćemo da vodimo svoju politiku, a vi vodite svoju… Nikakav problem nemamo. Žalimo li se mi vama? Molimo li za nešto? Očekujemo li nešto? Ništa od svega toga. Jedino očekujem da imamo otvoren dijalog i da razgovaramo o temama vezanim za budućnost o odnosima Srbije i Hrvatske, a nemam problem ni da razgovaramo o temama iz prošlosti. Mi vas ne pitamo koliko „stolica“ vi imate, mi imamo samo jednu, svoju „stolicu“ i čvrsto se držimo te srpske „stolice“, a za drugu nismo ni najmanje zainteresovani – rekao je predsednik Srbije.

Ističe da je u Dubrovniku bilo reči o Srbiji jer valjda svako misli da je vreme da nam očita bukvicu.

– Nemam problem sa tim. Važno je šta će da bude u budućnosti – kazao je on.

Predsednik je podsetio da su mu spalili kuću, ali da je siguran da Srbiju i Hrvatsku „čekaju bolji odnosi u budućnosti“.

Smatra da je Balkan stabilan, a Viktoru Orbanu se zahvalio na podršci i pomoći Srbiji.

