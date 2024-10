VELIKA TUGA! Preminuo dečak (1) koji je pao sa četvrtog sprata zgrade u Novom Pazaru

Jednoipogodišnje dete koje je palo sa četvrtog sprata u Novom Pazaru preminulo je na putu za Beograd.

Uprkos hitnoj reakciji lekara i policijskoj pratnji koja bi omogućila što brži transport do Univerzitetske dečije klinike u Beogradu, dečak je ipak podlegao povredama.

Podsećamo, dečak je, igrajući se, neprimetno dospeo do krova zgrade „Oaza“ i pao na plato ispred zgrade. Tom prilikom je zadobio teške telesne povrede glave i prelome ruku.

Na licu mesta je došla ekipa hitne pomoći koja ga je intubirala na mestu nesreće i zatim odvezla do Opšte bolnice u Novom Pazaru. Odlučeno je da se dečak hitno transportuje sanitetskim vozilom u Beograd, u Dečiju univerzitetsku kliniku.

Sanitetsko vozilo je krenulo pod policijskom pratnjom kako bi što brže stiglo do Beograda. Predloženo je da zbog hitnosti dečak bude prevezen helikopterom do Beograda, međutim, to nije bilo moguće zbog lošeg stanja deteta.

I pored svih napora dečak je ipak podlegao povredama, u Kraljevu, na putu za Beograd.

(Pančevac/Novosti)

