REKONSTRUKCIJA VLADE OD MARTA DO JUNA: Vučić oštro na sednici gradskog odbora SNS

Srpska napredna stranka (SNS) održava sednicu Glavnog odbora danas od 17 sati u Sava centru.

Šta će biti tema, nije precizirano, ali je juče premijer Srbije i predsednik SNS Miloš Vučević rekao da će se na stranačkom sastanku „razgovarati o svim aktuelnim političkim događajima, a svakako i o nesreći u Novom Sadu“.

– Nadam se da će i predsednik Republike, koga sam pozvao, i pored velikog broja državnih obaveza, doći na sednicu Glavnog odbora, odnosno Predsedništva stranke i da može da čuje šta je stav stranke i da mi njega možemo da čujemo. Bilo bi to veoma korisno za sve nas. Politička odgovornost je i dalje tema i o tome ćemo razgovarati – rekao je Vučević za RTS.

Sednica Glavnog odbora počela je minutom ćutanja za stradale u tragediji u Novom Sadu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se svima:

– Teški su dani za nama, za svakog normalnog i pristojnog čoveka u ovoj zemlji. Te velike tragedije ostave trag i u srcu i u duši svakog građanina koji ima stvarnu empatiju, a to jeste najveći broj ljudi u našoj zemlji. Iz toga nikada ne znate ni kako da izađete, a znate da morate i da živite i da zemlju čuvate i da je gurate napred – rekao je predsednik.

– Iako će biti teško da se utvrdi ko je i kako, to će morati da urade tužilaštvo i sud. Ja vas molim da i drugi ljudi, zarade moralne odgovornosti pre svega, podnesu ostavke.

Kako je dodao, od 2012. godine su se dešavale velike katastrofe, ali niko nije zadovoljan stavom normalne i samostalne države.

– Od 2012. godine pa do danas, od velikih poplava koje su nas zadesile, značajnog broja stradalih, migrantske krize, kovida, ogromnog broja ljudi koji su uzmrli kao i u svakoj zemlji na svetu, do toga da u našem ne tako dalekom okruženju bukti rat koji ponajviše liči na svetski sukob od Drugog svetskog rata pa do danas, gde se danas nalazimo u najtežoj situaciji pritisnuti sa svih strana gde niko nije zadovoljan našim stavom koji označava stav jedne samostalne i nezavisne zemlje i niko nije srećan zbog toga.

– Kod vas nijedan nije imao upotrebnu dozvolu, radili ste bez lokacijskih dozvola, bez tendera, međunarodnih ugovora, bez ičega – napomenuo je govoreći o prethodnoj vlasti. „I taj korumpirani ološ će da govori nekome da ubija, ubila nas je vaša korupcija, dodao je Vučić.

Naša obaveza prema građanima Srbije je moralna, rekao je.

– A ne prema najgorima u ovoj zemlji, prema njima nije nikakva – dodao je.

– Srbija mora da oda veliko poštovanje žrtvama, da pomognemo porodicama i da se borimo za nastavak života u Srbiji. Ne smemo da stanemo – istakao je.

– Pajtić se do poslednje sekunde držao za fotelju, i dok je imao svega 5 ili 6 odsto popularnosti. Isto je bilo i sa Đilasom – poručio je Vučić.

O neredima u Novom Sadu

– Dobro je što ste te večeri sačuvali mir, ti ubačeni elementi su dolazili sa oružjem da se obračunaju sa nama… Kao i uvek. Srbija mora da pomogne porodica stradalih i da se borimo za nastavak života u Srbiji, da se borimo za Srbiju. Ne smemo da stanemo, uništili su nas Rudarsko-geološki fakultet, uništiće nam i inženjerske komore, i sve će da unište, ukoliko se ne budemo borali. Nemate na koga da računate za pomoć. Ako mislite da u koaliciji imate prijatelje – nemate. I za to imam i dokaze.

Predsednik Vučić je dodao da im sve isto misle i žele, kao i politički protivnici.

– Na njihovu žalost, preživao sam 5. oktobar, na ulici. Stefanović je bio sa mnom tada, na ulici, ali kada imate svoju ideju, kada verujete u to što radite, kada vam je savest čista, onda vam ne može niko ništa. Posle 50 godina im nije palo napamet da pogledaju tu stanicu, 0 metara pruge su izgradili…

„Počnite da se borite!“

Predsednik je podsetio i na 99 odsto naroda Srbije koji znaju koliko su učinili.

– Oni su naša snaga i pokretač. Ti kojima smo sve dali, deset puta mu daš sve, 11. put ne daš, postaje najveći neprijatelj. Za nas su obični ljudi kojima nismo davali ništa, osim prilike da žive od svog rada, bolje škole, bolnice, puteve, nego ranije. E, to je suština. I to je za nas važno, da sa tim ljudima razgovarate! – dodao je Vučić i rekao da „stravinari ne dolaze da ponude išta, jer nemaju šta“.

Ili ćete da se borite, ili nemojte da učestvujete u političkoj utakmici, dodao je predsednik.

– Ne sumnjam u sve, ali sumnjam u one koji se sakriju, vreme je da otvorimo karte i da se zahvalim svima koji odu na televiziju da kažu da poštuju Vučića, ali je vreme da se borite, ne da ćutite. Vreme je da se pogledamo u lice, pa kud puklo da puklo. Vi se spremajte, nije sramota početkom 2027. godine imaćemo izbore. Nije mi žao kad dovedemo neke borce, ma odakle da dođe.

Nije problem ako izgubimo, ali pobedićemo uvek, dodao je.

– Ja sam ponosan član ove stranke, ovo je stranka najboljih ljudi i domaćina, i do smrti ću biti njen član. Ovo je stranka Srbije! Da li možemo da izgubimo, naravno da možemo, ali polako, borićemo se! – dodao je predsednik, nakon čega je dočekan gromoglasnim aplauzom.

(k1info)

