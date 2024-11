UMESTO SVEĆICA NA TORTI, PALILI SMO SVEĆE NA GROBLJU: Potresne reči deke stradale Valentine (9) i Sare Firić (5)

Valentina (9) i Sara Firić (5) iz Kovilja, zajedno su sa svojim dekom Đorđem Firićem (53), poginule 1. novembra na Železničkoj stanici Novi Sad. Njihov drugi deka Branko u potresnoj ispovesti rekao je kako im je nedelja počela u suzama, teško im pada svaki dan, ali jučerašnji, kako kaže, posebno, jer je njihova Tina trebalo da proslavi svoj 10. rođendan.

– Juče bi proslavila svoj 10. rođendan, toliko se radovala tome, a umesto svećica na torti, išli smo na groblje da devojčicama zapalimo sveću – kroz jecaje jedva je izustio Branko Matić iz Loznice, deda dveju devojčica.

Sedamnaest dana prošlo je od tragedije koja je na noge podigla celu Srbiju, kada se betonska nadstrešnica teška nekoliko tona obrušila na 14 ljudi, među kojima je bilo i dece.

Najmlađe žrtve koje nisu preživele bile su upravo Valentina i Sara.

Umesto torte i svećica, dan proveli na groblju

Deka Branko povodom obeležavanja rođendana jedne od njihovih miljenica, oglasio se u potresnoj ispovesti, rekavši koliko im teško pada svaki novi dan, a posebno nedelja kada je trebalo svi zajedno da se raduju i slave dan rođenja njihove prve unuke.

– Nedelja nam je počela u suzama, kao i svaki dan, ali današnji dan nam je posebno teško pao. Naša Tina je trebalo da proslavi svoj 10. rođendan, toliko se radovala tome, čini se kao da mesecima unazad priča samo o slavlju i drugarima, a sada je nema da ugasi 10 svećica na torti. I ona i njena sestra nisu to doživele, a tek su zakoračile u život – rekao je kroz suze ožalošćeni deda.

S obzirom na to da on sa suprugom živi u Loznici, odmah rano ujutru otišli su zajedno do crkve kako bi zapalili sveću za pokoj duše nastradalim voljenim osobama, a kako je ispričao, roditelji devojčica dan proveli su na seoskom groblju u Kovilju gde Tina i Sara počivaju zajedno sa svojim dekom.

– Dan ne prođe da se ne čujemo sa ocem devojčica, danas je zajedno sa bivšom suprugom ceo dan proveo na groblju. Srce nam se slama što sve to proživljavaju, a i mi svi sa njima. Valentinina i Sarina majka je jako loše, a otac se još nekako i drži, čini mi se kao da još uvek nije svestan svega, ali kada se vrati u praznu kuću među dečije igračke, shvati da proživljava najveći strah jednog roditelja, velika je tuga doživeti to – priča sagovornik.

Noćna mora

Branko je inače kobnog dana čekao da mu u goste dođu Firići, kako bi proslavili drugi dan slave Sveti Luka. Željno je iščekivao svoje dve unuke, da bi ubrzo saznao za nesreću na železničkoj stanici odakle je trebalo da pođu tog 1. novembra.

– Istog momenta sam sa suprugom seo u auto i krenuo put Novog Sada, ceo taj dan čekali smo vesti o njima, da bismo tek kasno u noć saznali ono najgore, bila je to prava noćna mora za nas, iz koje se nikada nećemo probuditi – kaže Branko potresnim tonom.

Počivaju zajedno

Sestre Valentina i Sara Firić sahranjene su 5. novembra u Kovilju zajedno sa svojim dedom Đorđem Firićem (53), sa kojim su, podsetimo, držeći se za ruke, zajedno krenuli na kratko putovanje do Loznice kod Branka. Snove i maštanja prekinula im je teška nadstrešnica, a u autobus tog dana nisu ni ušli.

Deda i unuke pronađeni su ispod ruševina jedni pored drugih, deda ih je držao za ruke, a na seoskom groblju i počivaju onako kako su i nastradali. Tog dana, hiljade ljudi došlo je kako bi ih ispratili na večni počinak.

Od tada ovim mestom vlada neopisiva tuga, a u centru Kovilja i danas se mogu videti meštani kako pale sveće za devojčice koje su prerano napustile ovaj svet.

(Pančevac/Blic)

