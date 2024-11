Na snazi 2 meteoalarma! Obilnije padavine i osetno zahlađenje

Republički hidrometeorološki zavod uključio je narandžasti i žuti meteolarm za danas.

Narandžasti meteolarm, koji označava opasno vreme, upaljen je za južni i jugozapadni deo zemlje, dok će u ostatku Srbije na snazi biti žuti alarm koji označava vreme koje može potencijalno da bude opasno.

Danas se, usled premeštanja hladnog fronta, sredinom dana i posle podne uz lokalno obilnije padavine očekuje značajna promena vremena – osetno zahlađenje, skretanje vetra na umeren i jak severozapadni i prelazak kiše u sneg, upozorio je jutros Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Osim na severu Srbije, ovo će usloviti i formiranje snežnog pokrivača i to od 5 do 10 centimetara u nižim predelima i od 10 do 20 centimetara, lokalno i više, u brdsko-planinskim predelima, najavio je RHMZ.

RHMZ najavljuje da će u naredna dva sata na severu Vojvodine padati kiša, a u Negotinskoj Krajini kiša će se lokalno lediti pri tlu.

Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama dostizati olujne, a na jugu Banata i udare orkanske jačine.

Jutarnja temperatura biće od 0 na istoku do 13 °C na zapadu, sredinom dana od 3 na severozapadu do 14 °C na jugoistoku, uveče u svim predelima u osetnom padu.

Prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije.

Sutra ujutru se provejavanje snega očekuje još samo na krajnjem jugu. Tokom dana postepeno razvedravanje. U nedelju i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i toplije, u nedelju ujutru uz slab i umeren mraz koji se početkom sledeće sedmice očekuje još ponegde u centralnim i južnim predelima.

(Pančevac)