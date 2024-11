Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži sutra od 9 sati bez vode će ostati ulice Knićaninova od Dimitrija Tucovića do Svetog Save, Svetog Save od Knićaninove do Svetozara Šemića i Svetog Save od Knićaninove do Tanaska Rajića.

Vode neće biti do završetka radova na mreži.

(Pančevac)

ED PANČEVO: Isključenja struje za 26. novembar