Na jugu Banata slaba kiša

Ujutru pretežno oblačno, na jugu Banata i u donjem Podunavlju ponegde sa slabom kišom.

Osobama sa srčanim obolјenjima i astmatičarima se savetuje opreznost usled očekivanog uticaja biometeorološke situacije. Promenlјivo raspoloženje, pospanost i glavobolјa su mogući kod meteoropata. Neophodan je dodatan oprez učesnicima u saobraćaju.

Tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo za ovaj period godine uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša temperatura od 10 u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni na zapadu zemlje. Novo naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz umeren i jak severozapadni vetar i pad temperature posle podne zahvatiće severne, uveče zapadne i centralne, a tokom noći proširiće se i na ostale predele Srbije.

Petak: Oblačno sa kišom i hladno uz pojačan severozapadni vetar. U brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 3 do 8 stepeni. Upozorenja: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, 80%.

Subota: Oblačno, mestimično sa kišom i hladno. U brdsko-planinskim predelima sneg uz dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab do umeren severni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 4 do 8 stepeni. Upozorenja: Sneg, povećanje snežnog pokrivača, 80%.

Nedelja: Umereno do potpuno oblačno, na severu prestanak padavina, u ostalim krajevima sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 3, a najviša od 2 do 6 stepeni. Upozorenja: Sneg, povećanje snežnog pokrivača, 80%.