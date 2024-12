JP PUTEVI SRBIJE: Radovi na putu Beograd – Pančevo do 2. decembra

Do 2. decembra u periodu od 8 do 15 časova izvode se radovi na rekonstrukciji javnog osvetljenja na državnom putu I M reda broj 6 i I B reda broj 47, deonica Beograd – Pančevo, od NIS-ove pumpe posle Pančevačkog mosta do raskrsnice za skretanje za Zrenjanin, u smeru ka Pančevu.

Radovi se izvode u preticajnoj saobraćajnoj traci, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom.

(Pančevac)

