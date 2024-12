LITAR MLEKA 6.000 DINARA: Miloš iz Sisevca je mladi farmer, ima 40 magarica i retke rase krava

Paraćin – U okolini Paraćina ušuškalo se selo Sisevac koje je dobilo ime po velikom svecu Svetom Sisoju. U ovom mestu nalazi se i manastir njemu psovećen. Iako prelepo i zahvalno za poljoprivrednu proizvodnju dosta mladih je otišlo u velike gradove. Ipak, Miloš Ivković ostao je na svojoj dedovini. U Sisevcu je oformio porodicu, ima suprugu, jedno dete dok je drugo na putu ali i pokrenuo dobar posao baveći se seoskim turizmom, ali i otvorivši farmu magarica.

– Svideo nam se taj princip seoskog turizma uz farmu. Trenutno je kod nas 40 magarica, a imamo u planu da taj broj povećamo na 100. Pored magaraca imamo i muflone, buše, podolsko goveče… i tri ponija koji su nam kućni ljubimci. Pošto imamo baš dosta magarica nismo im davali imena, nego ih mahom zovemo po bojama, kaže za RINU mladi farmer.

On dodaje da iako oko njih ima dosta posla, magarice i nisu mnogo zahtevne životinje i ističe da su izuzetno privržene vlasničkoj porodici. Magarice se muzu od maja-juna do januara, ali daju dosta manje mleka u odnosu na druge životinje.

– Imamo sreću da nam se sve pule baš u isto vreme. Inače, za one koji ne znaju mladunče magaraca zove se pule, a i magarice se pule kao što se ovce jagnje a krave tele. Magarice inače daju od 200 grama do litar mleka dnevno, pa onda i ne čudi što je njihovo mleko skupo, a kilo sira dostiže astronomske cene. Dnevno se izmuze tek desetak litara, a to je godišnje oko 20.000 litara, ističe Miloš.

Ipak, ono što je jako važno jeste da sve što pomuzu na svojoj farmi, Miloš i njegova porodica to uspeju i da plasiraju po pristojnim cenama, tako da posao sa magaricama može biti isplativ.

– Mleko magarice najpribližnije je majčinom, ljudskom, pa ljudske bebe mogu da ga koriste već od prvog dana života. Magareće mleko jedino je na svetu koje nema nijednu bakteriju pri muži. Litar magarećeg mleka je 6.000 dinara a pakuju se u bočice od 100 mililitara i tako prodaje, što je dnevna doza dovoljna za dete ili odraslog čoveka, dodaje on.

Za razliku od mleka, sir je još dosta skuplji i dostiže zaista astronomske cene. Stoga je i prodaja baš kao i delikates – retka.

– Kad je reč o siru, tu postoje dve varijante – od čistog magarećeg mleka kilo sira košta 120.000 dinara, odnosno 1.000 evra – i to se retko prodaje, par puta godišnje. Postoji i kombinacija s kravljim mlekom i tada kilo košta 10.000 dinara, ali su svi znatiželjni i žele da probaju šta je to, zaključuje Miloš.

