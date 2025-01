Timotijević: Početak banjskog lečenja za penzionere očekuje se do 1. aprila

Direktorka Sektora za odnose sa javnošću Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) Jelica Timotijević izjavila je danas za Tanjug da se početak banjskog lečenja za penzionere očekuje do 1. aprila.

Timotijević je istakla da je u ovoj godini izdvojeno milijardu i 400.000 dinara za unapređenje društvenog standarda korisnika, a da je od toga 81 odsto sredstava namenjeno za besplatan oporavak penzionera u banjama.

Ona je objasnila da pravo na banjsko lečenje imaju svi penzioneri bez obzira na to koju vrstu prava koriste, ali da postoje određeni kriterijumi.

„Važno je da im je visina penzije do prosečnog iznosa, odnosno 50.683 dinara, da nisu koristili besplatni oporavak od avgusta 2020. godine i da nemaju druga primanja osim penzije. Podatak da nemaju druga primanja dokazuju potpisivanjem dokumenta pod moralnom i materijalnom odgovornošću“, rekla je ona.

Timotijević je dodala da postoji posebna kategorija korisnika kojima je potreban pratilac i naglasila da PIO i pratiocu plaća smeštaj i putne troškove. Ona je navela da postoji poseban sistem bodovanja prema kom se određuje koji penzioneri će ostvariti pravo na banjsko lečenje u toku godine.

„Radi se bodovanje prema visini penzije, dužini staža osiguranja, broju godina koliko koristi penziju, a korisnici nege i pomoći drugog lica imaju pravo na dodatnih 10 bodova“, kazala je Timotijević.

Dodala je da penzioneri koji se ne nalaze u mestu stanovanja tokom trajanja procesa prijavljivanja, mogu da se prijave u filijali Udruženja penzionera u bilo kom mestu u kom se nalaze. Timotijević je zaključila da je najvažnija socijalna integracija, ali i redovna isplata penzija u rokovima na koje su penzioneri navikli i najavila da će u decembru ove godine doći do novog povećavanja penzija.

Sekretar Saveza penzionera Srbije Dragan Petković istakao je za Tanjug da PIO pri pravljenju ugovora sa banjama precizira da svaki korisnik, bez obzira na to u kojoj se banji nalazi, mora da dobije najmanje tri terapije koje se utvrđuju na pregledu koji penzioneri imaju pri dolasku u banju. Petković je naglasio da korisnici penzija koji konkurišu za banjsko lečenje ne moraju biti članovi udruženja.

„Najbitnije je da se korisnik penzija izjasni da nije koristio banju u prethodnih pet godina i odgovara za sve podatke koje je dao. Uloga udruženja je da pomognu penzionerima u popunjavanju tih prijava jer je cilj da one ispravne dođu do filijale PIO“, rekao je on.

Naveo je i da će prilikom zaključenja oglasa, 27. januara, liste biti objavljene na oglasnim tablama udruženja, portalima i drugim javnim mestima, a da će u narednih pet dana biti moguće i davanje prigovora na koje bi korisnici mogli da očekuju odgovor u roku od pet radnih dana.

„Ovo upućivanje na besplatnu rehabilitaciju od deset dana je jedan od segmenata društvenog standarda koji realizuje PIO sa udruženjem, tu su kulturne i sportske aktivnosti, dodele paketa solidarne pomoći i kartice, kao i drugi razni vidovi čija će realizacija uslediti“, rekao je Petković.

On je istakao da penzioneri koji su članovi Saveza imaju različite privilegije u odnosu na one koji to nisu i naglasio da postoje drugi oblici druženja, kao što su književne večeri i putovanja.

(24sedam)

Penzioneri mogu besplatno u banje u Srbiji: Ovo su svi uslovi