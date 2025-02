ŽUTO-CRNI SPREMNI ZA START!

Odličan rukometni turnir odigran je prošlog vikenda u našem glavnom gradu. Na tradicionalnom, četvrtom memorijalnom turniru „Trofej Vuk Roganović” nadmetali su se Partizan, Dinamo, hrvatski Nekse i makedonski Ohrid, a svim ekipama je ovo bila odlična provera pred nastavak sezone u nacionalnim takmičenjima.

Ovaj memorijalni turnir se igra u čast istaknutog rukometnog stručnjaka i nekadašnjeg selektora rukometne reprezentacije Srbije Vuka Roganovića, koji je preminuo pre četiri godine. Takmičenje je zvanično otvorio jedan od najboljih srpskih rukometaša – Petar Nenadić, koji je pre tri godine završio svoju vrlo uspešnu karijeru.

U prvom polufinalnom duelu snage su odmerili Dinamo i hrvatski vicešampion Nekse iz Našica. Tim iz susedne zemlje je bio favorit i pre početka meča i na kraju je slavio pobedu od 33 : 28, ali nije lako došao do plasmana u finale.

Mlada i poletna ekipa Dinama imala je šta da kaže i pokaže u meču protiv favorita. Momci koje s klupe predvodi trener Nikola Janevski hrabro su ušli u meč, imali su prednost sve do sredine prvog poluvremena, ali kako je vreme odmicalo, Nekse je preuzimao inicijativu, pa je na kraju zasluženo stigao do pobede.

Bila je to odlična provera trenutne forme „žuto-crnih”, kada je trener Janevski isprobao sve raspoložive snage, a posle svega viđenog u duelu s vicešampionom Hrvatske ljubitelji rukometa u Pančevu imaju razloga za zadovoljstvo.

U utakmici za treće mesto rukometaši Dinama su savladali Ohrid s rezultatom 33 : 29, a za najboljeg pojedinca ovog susreta proglašen je golman ekipe iz Pančeva Predrag Mijatović.

Pobednik četvrtog memorijalnog turnira „Trofej Vuk Roganović” je hrvatski Nekse, koji je u finalu savladao beogradski Partizan sa 27 : 25.

Za najboljeg igrača na turniru proglašen je Luka Moslavac, najsigurniji golman je bio Moreno Car, a priznanje namenjeno najboljem treneru otišlo je u ruke Kreše Ivankovića. Najefikasniji strelac na turniru bio je Petar Đorđić iz Partizana.

Dinamo prolećnu polusezonu započinje utakmicom u Kupu Srbije, pa će tako narednog vikenda u Beogradu odmeriti snage s Crvenom zvezdom.

Prvenstvena trka za bodove u Superligi Srbije nastavlja se drugog vikenda u februaru. „Žuto-crni” će u Hali sportova na Strelištu ugostiti Radnički iz Kragujevca i imaće dobru priliku da im se revanširaju za poraz u prvom delu sezone.

(Pančevac/A. Živković)

