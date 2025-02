SPREMILI SU MLAĐA LICA SA FANTOMKAMA: Vučević upozorio na incident planiran u Novom Sadu!

Premijer Miloš Vučević izjavio je da ne razume blokade mostova koje su najavili studenti u blokadi za danas u Novom Sadu navodeći da će na taj način kazniti taj grad i istovremeno demantovao najave pojedinih medija da SNS planira kontramiting.

Vučević je u Valjevu, odgovarajući na pitanje novinara u vezi blokada i eventualnog kontramitinga, rekao da su Borislav Novaković i Goran Ješić pripremili scenarije da tokom blokada dođe do incidenata, a da se za to okrivi SNS, a naveo je i da blokade mostova za njega imaju i težu simboliku, jer mu deluje kao odvajanje Vojvodine od Srbije.

– Fingiraju da SNS pravi kontramiting, a ja vam kao predsednik stranke, a evo ga pored mene i glavom i bradom i predsednik Izvršnog odbora stranke (Darko Glišić) kažem: niko iz SNS-a nema šta da traži na blokadama, nikoga nismo pozvali, zvanično, nezvanično, tajno, polutajno, ne postoji nikakva korespondencija, dogovaranje. I kažem vrlo glasno i jasno, svim članovima i simpatizerima Srpske napredne stranke i svih drugih stranaka ili građanima koji ne pripadaju nijednoj stranci, a ne slažu se sa blokadama mostova, a takvih je mnogo više, nemojte ni da se približavate tamo gde se organizuje ovo što se organizuje – istakao je Vučević.

Poručio je onima koji predstavljaju studente ili vođe studenata u blokadama, organizatore studenata koji su u protestima, da ne dozvole opozicionim liderima da ih zloupotrebe i da prave incidente koje su spremili.

– Ponavljam, Borislav Novaković i Goran Ješić su za danas pripremili scenarije da dođe do incidenta. Pripremili su nekoliko mlađih lica koja će biti u crnim kapuljačama, crnim fantomkama, da bi to naravno odmah, već sa pripremljenim tekstovima izašlo na njihovim tajkunskim medijima kako je to SNS poslao da bi izazvali i napali studente, da se studenti onda aktiviraju, bore – naveo je Vučević.

Istakao je da je to scenario koji ne sme da se dozvoli i ne sme da se desi. – To je scenario zla, podela, sukoba. To nikome ko je dobronameran, normalan pristojan čovek, ne može da bude prihvatljivo, ne može da bude deo toga. Još jednom, vrlo jasno i glasno, niko ko ne učestvuje u protestima i blokadama mostova, koje ja apsolutno ne podržavam, nemojte da prilazite, nemojte da učestvujete u tome, a studentima koji učestvuju u blokadama, poručujem da ne dozvole da ih opozicioni lideri zlopotrebe – istakao je Vučević.

Premijer je naveo da mu je žao što je njegov grad kažnjen i to na Dan grada tako što ga je neko blokirao.

– Izvinjam se građanima Novog Sada i ne samo Novog Sada, što danas ne mogu normalno funkcionisati. Izvinjam se Novosađanima što nisu mogli da slave Dan grada, nego trpe to što moraju da istrpe – kazao je Vučević.

Naglasio je da Srpska napredna stranka danas nema nikakvu aktivnost u Novom Sadu vezanu za mostove ili bilo kakvu drugu vrstu aktivnosti po pitanju blokada.

– Ništa ne radimo, niti pripremamo, niti nas to zanima. Čekamo da oni završe, da istrpimo to što moramo da istrpimo i da se vratimo u normalno funkcionisanje. Ako se nešto desi, direktno su odgovorni Borislav Novaković i Goran Ješić. I ovo vam govorim pod punom odgovornošću, ne napamet, nego pouzdano, obavešteno. Oni su autori toga i oni to spremaju. Pratićemo da vidimo da li su toliko veliki ludaci ili ludaci koji su spremni da idu do kraja, ali pošto su ljudi skloni incidentima i ne uvek normalnom ponašanju, od njih možete svašta očekovati – kazao je.

Vučević je još jednom svim organizatorima današnje blokade skrenuo pažnju na odgovornost za organizaciju, a pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova pozvao je na dodatnu obazrivost. Poljoprivrednike koji su podržali studente i došli traktorima, Vučević je takođe pozvao da povedu računa, u smislu da ako nešto primete odmah pozovu policiju.

– Ako nešto vidite, zovite odmah policiju, da policija reaguje. Mislim da oni pokušavaju u noćnim satima da izazovu incidente, da će im to biti plan. Mi ne učestvujemo, niti ćemo učestvovati ni u blokadama, ni u napadima na blokade. Niti podržavamo blokade, niti ćemo imati neku aktivnost koja bi na bilo koji način se konfrontirala sa ljudima koji su u blokadama. Mi se politički ne slažemo, ništa dobro ne mislimo o tome. Kaznili su Novi Sad s ovim, ali ne pada nam na pamet bilo kakva aktivnost da bismo sprečili to tamo. Apsolutno nikakva – istakao je Vučević.

(Pančevac/K1info)

