VIŠE OD 200 ZEMLJOTRESA ZA 24 SATA: Potresi registrovani u okolini ostrva Santorini, vlasti reagovale

Više od 200 zemljotresa registrovano je u poslednjih 48 sati u okolini grčkog ostrva Santorini, a pojačana seizmička aktivnost izazvala je zabrinutost vlasti i naučnike, zbog čega je premijer Grčke Kirjakos Micotakis održao sastanak sa predstavnicima nadležnih službi.

Veliki broj zemljotresa bio je jačine 4 stepena Rihterove skale, a najjači jačine 4,7 stepeni Rihterove dogodio se večeras, prenosi Prototema.

Grčke vlasti savetovale su stanovnicima Santorinija da sutra zatvore škole, izbegavaju dva mala pristaništa i ne okupljaju se u zatvorenim prostorima.

Spasilačke ekipe i lekari sa vozilima hitne pomoći i opremom upućeni su na ostrva Santorini, Ios i Amorgos, a na Santoriniju će biti uspostavljen operativni centar za upravljanje mogućom vanrednom situacijom.

Kako navodi Prototema, mnogi stanovnicima Santorinija pokušavaju da napuste ostrvo, a u agencijama je ostalo malo rezervacija za sutra.

Ministar civilne zaštite Vasilis Kikilias rekao je nakon sastanka sa Micotakisom da su preduzete mere preventivne.

-Informacije će se dobijati kontinuirano. Ispituju se svi elementi seizmičke aktivnosti, rekao je on.

Vulkanolog-istraživač Helenske uprave za geološka i rudarska istraživanja Jorgos Vugiukalakis rekao je da su epicentri zemljotresa uglavnom na Anhidrosu, nenaseljenom ostrvu u blizini Santorinija.

Prema njegovim rečima, vlasti su odlučile da prošire mere bezbednosti na susedna ostrva Amorgos, Anafi i Ios, kako bi se izbegle panične situacije i obezbedila zaštita stanovnika.

