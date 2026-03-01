KULTURNI CENTAR: Program od 1. do 8. marta

U okviru pozorišnog programa Kulturnog centra Pančeva u Dvorani, 2. marta u 19.30 na repertoaru je predstava „Otac” Florijana Zelera u produkciji Nikšićkog pozorišta. Režiju potpisuje Nataša Poplavska, a u predstavi igraju Vladan Gajović, Anja Drljević, Jovan Krivokapić, Maja Stojanović, Nikola Vasiljević i Andrea Drašković.

Na Maloj sceni, 5. marta u 19.30 na repertoaru je predstava „Utopija danas”. Za koncept, originalnu muzika i video, tekst prvog dela predstave i songova bio je zadužen Marko Grubić. Tekst drugog dela predstave potpisuje Milena Bogavac. U predstavu učestvuju: Aleksandra Pejić (gluma i pevanje), Danilo Milovanović (gluma i pevanje), Aleksa Jovčić (gluma i pevanje), Marko Grubić (bas gitara i elektronika), Branislav Potić (bubanj), Igor Brakus (glas iz OFF-a). Reč je o muzičkoj predstavi koja uključuje elemente performansa, video-arta i dokumentarno-igranog filma.

„Utopija danas” je naučna fantastika. To je budućnost, koja počinje Velikom revolucijom, u kojoj se čovečanstvo najzad oslobađa kapitalizma. Veštačka inteligencija preuzima najteže poslove, pa ljudima ostaje samo da žive i uživaju. Sreća, zadovoljstvo i hedonizam – imperativi su novog sveta, zasnovanog na socijalnoj pravdi. Svako ima sve što mu je potrebno za sreću, ali šta je sreća?

U okviru muzičkog programa Kulturnog centra u Dvorani, 1. marta od 9 do 20 sati na programu je baletsko takmičenje u organizaciji Centra za igru.

Na Sceni Kulturnog centra, 3. marta u 19 sati, biće održan Koncert povodom obeležavanja Kineske nove godine, na kojem će nastupiti Milena Damnjanović (vokal) i Vladimir Gligorić (klavir), uz program koji obuhvata dela kineskih i domaćih kompozitora. Ulaz je besplatan.

Vladimir Gligorić rođen je u Beogradu 1979. godine i doktorirao je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Dobitnik je više nagrada na pijanističkim takmičenjima u Srbiji, Ukrajini i SAD, kao i nagrade Udruženja kompozitora Srbije (2023) za doprinos promociji srpske umetničke muzike. Nastupao je kao solista u Srbiji i inostranstvu, a sarađuje i sa orkestrima u regionu. Izvodi i snima dela klasičnih i savremenih kompozitora za domaće i strane izdavače, a više od 15 godina sarađuje sa studentima solo pevanja na FMU u Beogradu.

Milena Damnjanović, master muzički umetnik, na završnoj je godini doktorskih studija na FMU u Beogradu (Odsek za solo pevanje). Laureat je brojnih takmičenja i dobitnica 54. nagrade UMUS-a za najuspešnijeg mladog umetnika (2023), kao i priznanja iz Fonda „Danica Mastilović” i Fonda „Dositeja”. Nastupala je u zemlji i inostranstvu i učestvovala na festivalima BEMUS, BELEF, FESTUM, „Operoza” i „Meta World Festival”. Operski debi ostvarila je u Narodnom pozorištu u Beogradu kao Rozina (Seviljski berberin), a nastupala je i u „Madlenijanumu” i „Zvezdara teatru”. Usavršavala se i predavala u Kini, gde je održala i masterklas i bila član žirija na internacionalnim takmičenjima.

U Dvorani Kulturnog centra, 6. marta u 18 sati, biće održan koncert „Ples za mamu” u izvođenju Plesnog studija Balerina.

U okviru programa za decu i Pozorišnog matinea „Priprema, pozorište, sad!“, u subotu, 7. marta u 12 sati, biće izvedena predstava „Alisa u zemlji čuda“ u produkciji Allegretto teatra.

Adaptaciju i režiju potpisuje Katarina Orešan, a u predstavi igraju Marija Žeravica, Katarina Šarić, Petar Kokinović, Nemanja Milunović, Bojan Simić i Katarina Orešan. Predstava je namenjena uzrastu 4+, traje 50 minuta.

Po motivima Luisa Kerola, ova scenska pustolovina vodi publiku u svet u kome logika klizi niz tobogan, vreme pravi kolut unapred, a granice između sna i jave postaju porozne. Alisa upada u vrtlog neobičnih susreta s likovima koji govore u zagonetkama i postavljaju pitanja na koja se ne odgovara lako. Vizuelno bogata i ritmički razigrana, predstava poziva decu da misle drugačije i da se ne plaše sopstvene čudesnosti.

U Foajeu Kulturnog centra, 7. marta u 19 sati, biće održano predstavljanje knjige „Poema probuđenog boema“ Dejana Mrkalja, uz koncert benda „Sivi“. O knjizi će govoriti Ivan Ivačković, muzički novinar i kritičar, i Olga Kepčija, novinarka i urednica Radio Beograda 202.

