Završen festival „Rukopisi 49”: Predstavljen novi zbornik mladih autora

U organizaciji Doma omladine održan je festival posvećen pisanom stvaralaštvu. U dvorani Apolo predstavili su se mladi autori sa prostora bivše Jugoslavije, čija su dela uvrštena u ovogodišnji zbornik Rukopisi 49. Glavni program i zvanična promociju zbornika otvorio član Gradskog veća za kulturu i omladinu Darko Ješić, istakavši značaj ovakvih događaja za podsticanje i promociju mladih književnih glasova, prenosi RTV Pančevo.

Žiri je odabrao 83 autora, među kojima je i osmoro lokalnih stvaralaca iz Pančeva i jedan iz Debeljače. Trodnevna manifestacija imala je više programa , Pitaj urednika i drugog dana književno veče “Praskozoje prve knjige” , treći i poslednji dan festivala bio je rezevisan za glavni događaj.

Pančevo je poslednju deceniju upisano na književnu mapu regiona zahvaljujući „Rukopisima”, festivalu koji okuplja mlade autore i promoviše kulturne vrednosti od Slovenije do Makedonije. Sledeće izdanje biće jubilarno — pedeseto.

