Građani mogu i sami da odnesu kabasti otpad na staru deponiju

JKP „Higijena“ se priprema za akcije odnošenja kabastog otpada koje će i ove godine biti organizovane u aprili i oktobru. U Higijeni podsećaju korisnike svojih usluga da besplatno tokom čitave godine mogu i sami da odnesu kabasti otpad na staru deponiju u Ulici Dimitrija Tucovića, i to do 3 kubna metra.

– Više od 20 godina Radne jedinice Čistač i Odnošenje otpada iz Javno komunalnog preduzeća „Higijena“ učestvuju u akciji odnošenja kabastog otpada iz domaćinstva u Pančevu, Starčevu i Dolovu. Higijena se već priprema za prolećnu akciju koja će biti organizovana tokom aprila, kaže Uroš Dražević PR JKP Higijena.

Ipak, svi korisnici usluga Javno komunalnog preduzeća „Higijena“ mogu i sami tokom čitave godine da odnesu kabasti otpad koji nemaju gde da ostave. Taj otpad odnosi se na staru deponiju koja se nalazi u Ulici Dimitrija Tucovića uz jedan od računa Higijene.

Stara deponija za ovu namenu otvorena je svakog radnog dana od 7 do 19 sati tokom letnjih meseci, zimi od 7 do 16 sati, kao i vikendom takođe od 7 do 16 časova.

(Pančevac/RTV Pančevo)

2.500 RUŽA NA JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA: Radnici JKP Zelenilo sadiće do marta

3.000 NOVIH STABALA U GRADU: Radnici JKP Zelenilo od decembra do aprila sade nove sadnice