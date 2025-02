PRIJAVE DO 5. MARTA: Raspisan poziv za dodelu 6 stambenih jedinica izbeglicama na teritoriji Pančeva

PANČEVO – Grad Pančevo saopštio je da je raspisan Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem šest stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Pančeva.

Kako je navedeno, poziv je namenjen licima koja su stekla status izbeglica zbog događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine.

Prijava traje od 3. februara do 5. marta u vremenu od 8 do 15 časova, svakog radnog dana, a sredom od 8 do 19 časova, u prostorijama Povereništva za izbeglice Grada Pančeva, Trg Kralja Petra I broj 2 – 4.

Javni poziv će biti postavljen na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice, internet prezentaciji grada Pančeva www.pancevo.rs i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije gde se može preuzeti i prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom.

Dodaje se da se sve informacije u vezi sa ovom pomoći mogu dobiti na telefon 013/308-818, i u prostorijama Povereništva za izbeglice.

(Pančevac)

JAVNI POZIV GRADSKE UPRAVE: Dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica