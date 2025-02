ZOO HIGIJENA: Unapređeni uslovi za napuštene pse u Prihvatilištu

Prihvatilište ZOO Higijene prošle godine je rekonstruisano, urađena je nova kanalizacija, novi boksevi za psa i podeljeno je na čisti i nečisti deo. Psi u Prihvatilišu imaju svakodnevnu veterinarsku negu, a vodi se računa i šta jedu, dok im se voda menja nekoliko puta tokom dana, kažu nadležni.

U poslednje vreme je najvažnije priključenje kanalizacije poslovnih objekata za privremeni smeštaj pasa na gradsku kanalizacionu mrežu, izgrađeno je nekolilo novih bokseva na betonsku podlogu i razdvojeni su čisti i nečisti deo Prihvatilišta po nalogu republičke veterinarske inspekcije izgradnjom metalnih kapija i zičanih ograda. Svaki pas koji uđe u prihvatilište ima svoj karton, vrši se trijaža psa, ako je potrebno pas se liče a kasnije prolazi kroz program ZOO higijene. Postoji evidenicje o kratanju svakog psa kroz Prihvatiliše. Kapacitet je 100 odraslih pasa, u planu je proširivanje kapaciteta. To ne treba da bude povod za opuštanje, zbog neodgovornog vlasništva koda dođe do nekotrolisanog razmnožavanja pasa na ulici , pa često i vlasničkih pasa i kada dolazi do napuštanja životinja

O psima koji borave u Prihvatilišu svakodnevno brinu veterinari, vodi se posebno računa o hrani koja im se daje, zimi se obezbeđuje slama kako bi im bilo toplo , dok se leti češće rashlađuju boksevi.

U ZOO higijeni zaposlena su dva veterinara i psi su pod zdravstvenom zaštitom, postoji ugovor sa veterinarskom ambulatnom gde se psi leče ukoliko je neophodno. Psima se redovno menja voda, leti i zimi. Hrane uvek ima u dovoljnim količinama, pribavlja se i konzerviarna hrana i to po nalogu komericijale Higijene i dobavljač mora da ispuni ono što je navedeno u toj specifikaciji

Zaposleni u ZOO Higijeni imaju poseban odnos prema životinjama o kojima svakodnevno vode brigu. Čiste im bokseve, hrane ih, ali se i igraju sa njima, jer ističu da i napuštni psi žele da neko brine o njima.

Najviše traže pažnju i ljubav, i preporučio bi da ne izbacuju pse na ulicu, jer ako su ih prihvatili, da ih maže, drža u kućama i paze. Ja imam ljubimca kog sam uzeo iz Prihvatilišta, zove se Pera i volim što imam psa. I ovde u Prihvatilikštu imam svoju ljubimicu, Princezu

Iz Prihvatilišta pozivaju ljude koji žele kućnog ljubimca da ih poseta, izaberu jednu od životinja i uvere se u kakvim uslovima žive ovi psi koji su nekada bili nečiji, ali su završili na ulici neodgovornošćlju ljudi.

