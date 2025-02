TRI MILIJARDE EVRA ULOŽENO U RUŠENJE SRBIJE I VUČIĆA: Predsednik saopštio tačne brojke!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je gostovao večeras na TV Pink, govorio je o aktuelnim temama, a u jednom trenutku komentarisao je i službe iz inostranstva koje su davale novac za rušenje njega i države Srbije.

– Ja sam bukvalno fasciniran šta izbija na videlo koliko je para uloženo u moje rušenje. Mislim na svako od inostranstava, toliko su para uložili, u poslednjih 10 godina, milijardu i po, a kad sam krenuo da brojim, to je 3 milijarde evra. Neka fondacija „Trag“ dobije 28 miliona evra. Je li ste ikada čuli za tu? – rekao je predsednik. On je dodao da su novac ulagali iz tri razloga.

– Ulagali su ogroman novac iz 3 razloga. Prvi je rušenje slobodarske politike Srbije,drugi je da se naruši pozicija Srbije i da uvek bude iza Hrvatske, Bugarske, Slovenije i treće ono što je najvažnije, oni moraju da se igraju kao luktarskom pozorištu ne bi li njihova reč bila jedina koja se čuje i sluša. Onaj ko je neposlušan, taj je nepodoban, taj mora da se skloni. Zato smo imali proteste po 7 meseci godišnje. I čudom se čude kako nije kraj, i sada vam kažem neće biti krvavih revolucija – zaključio je Vučić.

– Pod jedan studenti nisu budale i nisu u njihovom lutkarskom pozorištu, pod dva nema sadržaja politike, nemaju šta da ponude narodu. Pod tri, a ko je alternativa? Onog sekunda kada ste pokazali lice Bjelorgrlića, Kesića, Obućine, ako vam je to što treba da upravlja Srbijom, onda neće nikada. Naravno da postoje njihove greške koje smo iskoristili da pokažemo ljudima, ali želim da se zahvalim narodu koji u rušenju nije učestvovao.

O izborima na KiM

– Ne bih da nagađam, ne bih da se mešam u njihove međualbanske odnose. Ko god bi formirao vladu sa Kuritjem bio bi politčki mrtav posle toga, teško da bi mogao da opstane na političkoj sceni. Uprkos jezivim pretnjama, pritiscima i stravičnim napadima koji su dolazili od Kurtija i zemalja Kvinte, svim mogućim političkim jezuitskim napadima na Srpsku listu, Srpska lista je opstala i uprkos svim svojim slabostima, počevši od mene, uspela da dobije najveće poverenje Srba, 10 puta više glasova od sledeće liste. Sve su pokušali da urade da daju jedan ili dva mandata drugim listama.

Vučić je rekao da je ovo velika i važna pobeda za Srbiju da jedinstveno čuva srpska ognjišta i Srbiju.

– Imaju jednog predsednika, jednu zemlju i tu zemlju vole najviše na svetu. Oni su pokazali kako se odgovorno i ozbiljno odnosi jedan narod u teškoj situaciji. Sve čestitke Srpskoj listi i našem narodu na KiM – rekao je Vučić.

O incidentu na putu – Momci koji mene čuvaju su vrhunski profesionalci, ljudi koji ne obavljaju nijedne druge poslove, nisu sa one strane zakona. Vojska je posebno disciplinovana, Kobre su naše elitne jedinice, nemam ja tu šta da brinem i kraj priče. Mislim da ljude zanimaju druge stvari.

O NIS-u i ekonomiji

– Očekujem velike probleme oko NIS-a, sutra ćemo imati posebne sastanke o tom pitanju. Imali smo najgori mesec zahvaljujući blokadama. Sad nam sleduje i ovo, ono što sam se ponadao da možemo da završimo bez političe drame, očigledno nećemo moći. I jedni i drugi su zapeli, neće biti jednostavnog rešenja, rastrgnuti smo između automobila koji voze u suprotnom smeru. Blokade razaraju našu ekonomiju, sprečavaju dolazak investitora.

O blokadama

– Gubitnik je Srbija, ja, jer nismo u stanju da uradimo posao koji je uobičajen i obavezujući. Ne bih voleo da kažem da su studenti gubitnici. Studenti su ostvarili svoje ciljeve, dobili i više nego što su tražili, vlada je pala. Nemoj da vas podsećam da su ubili Ranka Panića, to nije bila ni vest na RTS-u, ni u drugim medijima. Studenti su pobedili, ako je nekome do toga. Mislim da smo svi izgubili sa druge strane, a ponajviše mi kojima je posao da organizujemo život. Pojedoh se živ koliko novbca gubimo na dnevnom nivou, to nas razara.

– Šta smo time dobili? Da li su političke snage dobile na popularnosti, koje to podržavaju. Postoje grupe — ekstremna grupa vezana za Pajtića, Dinka Gruhonjića, koja želi otcepljenje Vojvodine, postoje studenti u Beogradu, Nišu, drugim gradovima koji ništa od toga ne žele. Ti neki ljudi su prepoznali da ne treba ovo da rade, ali ja sam zahvalan na tome jer možemo nešto lakše da podnesemo kao država. Ovo je užasno stanje, jer moraju da nastave da uče – objasnio je Vučić.

O školama i profesorima

– Užasno stanje, jer oni moraju da uče, naši đaci. Pitam te nastavnike, pošo ste u januaru dobili cele plate, a u februaru će dobiti koliko su radili. Kako će deca posle 2 meseca da se naviknu na školu. Hoćete li da radite sa njima u junu, julu i avgustu? Pitanje je šta će ta deca da znaju, a te prazne pirče mi njih učimo politici, solidarnosti, to je toliko glupo, da sam šokiran. To nije njihov posao, njihov posao je da uče decu, a ne da se bave nečim drugim.

– Imam veće poverenje u studente, nego u njihove profesore. Danas su vam kolovođe Jovo Bakić, 13 godina studirao, ne znam kako je uspeo da bude profesor, Šoškić, Bajac, Čupić, sramota do sramote ko su profesori danas, a ostalima svaka čast. Sramota je da su to nekome profesori.

– Sve što je bilo na ulici, to su deca. Sede po kafiću, šetaju da budu važni i ja bih tako landarao da sam u njihovim godinama. Ja sam bežao da gledam Sutjeska-Zvezda, rekao roditeljima idem na maturu, a pobegao vozom za Nikšić. Nisu problem deca, već oni koji treba da brinu o deci. To je ono što me brine, pozivam na dijalog i one koji su pozivali na dijalog, misleći da ga ne želimo, pa su pobegli. Mi ćemo sledeće nedelje ići sa zakonom o visokom obrazovanju.

– Verujem da je važno i pozivam na dijalog. Pozivam pre svega studente, pozvala ih i Ana Brnabić i tužioci. Sledeće nedelje ćemo ići sa Zakonom o visokom obrazovanju da se ispuni i 4. zahtev. Dali smo vam sve, sad vam je previše dokumentacije, i onda shvatite da ovo nema previše smisla. Verujem više u njih nego u one što su ih huškali, počeli su da se dure — od Pajtića pa nadalje.

O napadima iz regiona

– On je rekao nešto drugo, da sam čovek pogrešnog odgoja, razumem ga ja. On živi u Bugojnu, moj otac je nedaleko odatle, svi se znaju tamo. Znalo se ko je ugledna familija, moj deda pre nego što su ga ustaše ubile, 92. godine kad je počeo rat u Bosni, spalili su sve kuće od Vučića, stričeva, tetke, braće od stričeva, naše kuće, sve su spalili. Ali se kod nas uvek znalo ko su ugledne porodice. On kaže da sam loše odgojen, jer je čuo od nekih da ih se nisam mnogo plašio. Moj brat i ja smo ulazili u tuče sa njima, i on zna da ga se ne plašimo i zato mora da naglasi loše vaspitanje. Inače nije neki važan čovek, jer se svi mi znamo dobro. Bog da ga poživi i da što duže bude na tom mestu.

– Oni odlično znaju kojom brzinom Srbija ide napred, svi oni zajedno. Jedina im je šansa da se dodvore nekome da kažu nešto protiv Srba.

Vučić je naveo da se ljudima stavljali krvave ruke i govorili da su ubice.

– Hteli su politički protivnici da se likvidiram i ja i moja porodica. Pričali su o tome danima, te plivaćemo, te bežaćemo, te spakovao Vučić milione. Nemam nijednu nekretninu nigde, što ne kažete ko od vas iz opozicije imate nekretnine u Trstu, Beču, Milanu, Njujorku. Ja nemam nigde, ni račun, niti bilo šta. Radio sam sve što sam mogao za svoju zemlju, ponosan sam na to. Srbija je moj život, i bavio sam se problemima Srbije. Grešio sam bezbroj puta, ali sam borio za našu zemlju – naveo je.

– Uspeli smo da preteknemo sve zemlje u okruženju, da postanemo uspešniji od njih u svakoj sferi života. Pokušali su da sprovedu obojenu revoluciju jer znaju da ovde nemaju šanse na izborima, na referendumu. Ni u čemu ne mogu da pobede, zato je bilo potrebno da se sprovede obojena revolucija, da se upadne u sve institucije, zato su bile potrebne krvave ruke.

O pokušaju provođenja obojene revolucije

– Sa Miloševićem je bila delimična obojena revolucija, što su pokušali i ovde, jer znaju da na izborima nemaju šanse. Pokušali su da sprovedu obojenu revoluciju jer znaju da ovde nemaju šanse na izborima, na referendumu. Ni u čemu ne mogu da pobede, zato je bilo potrebno da se sprovede obojena revolucija, da se upadne u sve institucije, zato su bile potrebne krvave ruke. Ima mnogo grupa za pritisak, najviše preko opozicije, koji su uvek odbijali dijalog o svemu.

– Imamo tonski zapis da su svi podržali EKSPO, sada svi hoće da ga ukinu. Junajted grupu prodaju, Poljacima, Česima, svejedno. Lepo će oni da strpaju u džep 2 milijarde evra, baš ih briga za građane Srbije. Ostaće N1 i Nova S još neko vreme, dok i to ne prodaju, i baš ih briga za sve to, ali su oni obavljali najprljaviji posao za strane faktore. Onda su to izvodili za Jovanjicu, trpeo sam tri godine, da li je neko rekao izvinite. Tako se to radi, nije važno šta je istina, i sutradan je došla neka druga, treća laž.

„Napisaću udžbenik kako se bori protiv obojenih revolucija“

– Napisaću udžbenik kako se bori protiv obojenih revolucija, verujem da će to biti jedna od prodavanijih knjiga u svetu. Lično ću da pišem i pokušaću i ako nemam previše talenta za to, da napravim u udžbeničkom formatu šta je potrebno da uradite da se suprostavite nekome ko ima mnogo više novca, koji za novac uzima pešadiju, jer oni da me pobede više ne mogu.

– Podsetiću ljude na izjavu Svilanovića da su svi išli u Budimpeštu po pare sem Koštunice, a on je rekao da su svi znali da je uslov za tu pomoć da Crna Fora mora da se otcepi od Jugosalvije, kasnije SCG. A to je bio uslov da Kosovo mora da proglasi nezavisnost, tako smo mi dozvolili odvajanje CG, i sa druge strane porglašena je nezavisnost Kosova, pre toga je bio pogrom, sve su to uradili, ništa nisu rekli, niko ostavke nije podnosio.

O Srpskoj narodnoj deklaraciji

– Čujete iz sarajevskih i hvratskih medija da mora da se završi Vojvodina, oni ne razumeju koliki je procenat srpskog stanovništva tamo. Mi za Sretenje, imamo 2 opcije gde će biti veliki skup, doći će i predsednik RS i mnogi važni ljudi. Imaćemo od Orašca do Beograda, Kragujevca, gledaćemo da nijednog sekunda ne dođemo da se sukobimo sa nekim u Kragujevcu, to su naša deca, pozvaćemo ljude na vreme, donećemo narodnu deklaraciju, to će biti veoma ozbiljan tekst, Srpska narodna deklaracija, a onda da razgovaramo sa mađarskim koalicionim partnerima šta da uđe u deklaraciju, ili da izađe, da bi je usvojili u Narodnoj skupštini.

O borbi protiv korupcije

– Bobra protiv korupcije biće stalna, to će biti svaki dan, tužioci će da rade njihov posao, imaju odrešene ruke, biće teških stvari za nas. Ljudi moraju da imaju poverenja u našu zemlju, a oni koji su se zaigrali, šta da im radim.

– Ja znam šta ljudi u Srbiji većinski misle, izvinjavam se ljudi koji ničim nisu zaslužili teror i blokade, ali moramo da pokažemo da imamo širi i ozbiljniji pristup od onih koji blokiraju. Hvala poštovani narode, za svu brigu, za svaku vašu suzu, nervozu prethodnih nedelja. Da vam kažem koliko vas volim, da ste naša snaga, moja snaga. Nemajte nikakve sumnje, pobediće Srbija, ali pobediće i naši studenti, naši đaci, a što se tiče naših političkih protivnika, još dugo ćemo iz pobeđivati.

(Pančevac/Novosti)

