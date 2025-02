DR ĐURIĆ: Skoro 200 sugrađana potražilo pomoć u Savetovalištu za ishranu

Savetovalište za ishranu u okviru Zavoda za javno zdravlje Pančevo radi svakog četvrtka. Skoro dvesta sugrađana u poslednjih godinu i po dana potražilo je pomoć u želji da oslabe i da se zdravije hrane. Dovoljan je samo lekarski uput od izabranog lekara.

Intersovanje sugrađana je dobro ističe doktorka Snežana Đurić specijalista higijene ishrane i dodaje da je dovoljan uput od izabranog lekara i laboratorijske analize pre dolaska na pregled.

Doktorka Đurić je naglasila da joj je drago što sugrađani žele da oslabe, pravilno se hrane i što dolaze na kontrole.

– Da, to mi je voma drago što dolaze na kontrole i približavamo se 200. pacijentu koji je došao kod nas u savetovalište. Kad krenu da se pridržavaju i promene navike i postepeno se vidi uspeh. Oni koji dolaze već godinu dana oslabe od 10 do 15 kilograma i neki su već došli do svog cilja, srećni su zbog toga i dalje dolaze na kontrole – obajsnila je doktorka Đurić i dodala:

– Cilj je da sugrađani dođu u savetovalište da se osoba ohrabri da se jelovnik redukuje prema onim namirnicama koje je osoba navikla da jede. Veoma je bitno da na taj način ishrane ne gledaju kao na dijetu koji će držati neko vreme pa će se vratiti na staro. Već ono što koriste da prilagode i steknu nove navike u ishrani.

Kada mršavimo uglavnom nam je cilj fizički izgled, ali pravilna ishrana je pre svega benefit za naše zdravlje koje će uticati da budemo srećniji i zadovoljniji i zdraviji.

(Pančevac/RTV Pančevo)

ZAVOD ZA TRANSFUZIJU KRVI: Veliki broj ljudi mogu da budu dobrovoljni davaoci

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE: Sa srednjoškolcima o upotrbi antibiotika