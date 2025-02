NEVEROVATNA SITUACIJA U UŽICU: Neko iz hira isključuje javnu rasvetu, žale se građani

Užice – Na teritoriji grada Užica tokom poslednjih nedelja dolazi do čestih prekida u funkcionisanju javne rasvete, a samim tim i do nezadovoljstva brojnih građana. Nakon provere na terenu utvrđeno je da do prekida ne dolazi zbog kvarova već zbog bahatih i neodgovornih postupaka pojedinih građana.

– Reagujući na primedbe sugrađana da u određenim dleovima grada ne radi rasveta, obišli smo teren i utvrdili da su ormarići sa napajanjem otvoreni i da je napajanje fizički isknjučeno. Tako je na Slanuši i na Jelovoj Gori to zabeleženo jednom, u Jug Bogdanovoj ulici dva puta, tri puta u Kosovskoj ulici i čak pet puta u Vidovdanskoj ulici. Pretpostavka je da se radi o istom licu koje u tom delu živi ili prolazi tim potezom i jednostavo iz hira ili obesti isključuje javnu rasvetu u tom delu grada. U svakom slučaju to je veoma opasno i apelujemo na lice ili više njih koji to čine da to ne rade, rekao je za RINU Miloš Milivojević direktor JP “Užice razvoj”.

On dodaje da su o ovim incidentima obavešteni nadležni organi, koji će utvditi ko i na koji način to radi.

– Mi smo preduzeli određene mere, kako bismo sprečili ovakve događaje u budućnosti, zamenićemo brave i napraviti drugačije univerzalne ključeve”, zaključuje Milivojević.

(Pančevac/RINA)

UHVAĆENA ZVER KOD NOVE VAROŠI: Lovci iz dve opštine organizovali zajedničku akciju

Dijana želela da izleči ćerku, a onda je pokrenula odličan posao sa domaćim sapunima