Tramp prekinuo razgovor sa Zelenskim: Može da se vrati kad bude bio spreman za mir

VAŠINGTON: Američki predsednik Donald Tramp (Trump) prekinuo je večeras razgovor sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući gde je trebalo da njih dvojica potpišu okvirni sporazum o eksploataciji ukrajinskih mineralnih resursa, prenela je agencija AP.

Tramp, koji je vikao na Zelenskog, ocenio je da predsednik Ukrajine ukazao nepoštovanje prema SAD.

Posle predviđenog potpisivanja sporazuma, bila je planirana zajednička konferencija za novinare, ali je umesto toga Zelenski krenuo da napusti Belu kuću.

Sastanak je dobro počeo, ali je poslednjih deset minuta od oko 45 minuta razgovora, atmosfera postala napeta.

A Full-Video from the White House, of the Heated-Exchange earlier in the Oval Office between U.S. President Donald J. Trump, Vice-President JD Vance and Ukrainian President Volodymyr Zelensky. pic.twitter.com/ex4cnLa6ZS

— OSINTdefender (@sentdefender) February 28, 2025