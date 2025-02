VUČIĆ U ZAJEČARU: Nikada nam neće uzeti KiM i Srpsku, Srbija će pobediti!

Predsednik Aleksandar Vučić danas je otpočeo trodnevnu posetu Zaječarskom i Borskom okrugu.

Prepuna hala u Zaječaru sa oduševljenjem je pozdravila predsednika Srbije.

„Aco, Srbine, Aco, Srbine“, uzvikivali su prisutni.

– Mnogo puta sam bio u Zaječaru, ali niakda vas nije bilo u ovolikom broju. Biću sasvim ovoren prema vama, mi kao Srbija ne smemo da izgubmo Zaječar i potencijal Zaječara. Bor ima veliku budućnost i to se više ne dovodi u pitanje. Mi hoćemo da podignemo Zaječar i Timočku krajinu. Ako ne budemo mogli odmah da obezbedimo velikog stranog investitora, mi ćemo u narednih šest meseci krenuti sa izgradnjom namenske fabrike i da zaposlimo ljude u Zaječaru. To je za nas od ključnog značaja. Ima još jedna stvar i ovo je zamerka našim ljudima. Molio sam vas mnogo puta da sednete da razgovarate sa ljudima. Nekada ćete čuti nešto staro, nekad nešto novo. Ne mogu da razumem jednu stvar, kako sam objavio da dolazim u Zaječar iz mnogih sela sam dobio kako nešto nismo uradili,a mogli smo, a dobio sam i mnogo primedbi da ih niste saslušali, pa dajte sedite, pričajte sa ljudima – rekao je predsednik Vučić.

On je istakao da su vremena teška.

– Neki s polja, ali i iznutra žele slabu Srbiju, da ne bude jaka. Mi želimo da Srbija bude samostalna, nezavisna, da vi građani Srbije odlučujete u kom pravcu će da ide. Rekao sam vam, kada nismo uveli sankcije Rusiji da će napadi biti sve jači. Nije ilj srušiti Vučića, cilj je srušiti Srbiju. Srbija je sada po rastu na istom nivou kao Bugarska koja je od EU dobila 70 milijardi. Poenta je da na vlast žele da se vrate oni koji su Srbiju pokrali i napunili svoje džepove, a žele da nastave to da rade. Pitao sam se, koji su to ljudi koji mogu da koriste tragedije kako bi pozivali na ulice – dodao je Vučić.

Objasnio je da se Srbija nikome neće izvinjavati i pravdati zbog svog uspeha.

– Kada sam rekao pre neki dan da je u toku pokušaj obojene revolucije, oni su mi rekli, pa „sve je mirno do sada“. Rekao sam im da prov trba da pročitaju u praksi šta je obojena revolucija. Kako im opada reputacija, tako kreću da prete poput pretnji „Majdana“. Ja vam kažem neće biti obojene revolucije, Srbija će da pobedi i nikada je nećete srušiti. Oni ne razumeju koliko je naš narod pametan, koliko znaju kroz šta su prošli, kako su posle petog oktorba oni napunili svoje džepove, a narod ostavili siromašnim. Neće naši ljudi sukobe, hoće mir i stabilnost. Bili smo mirni, puštali smo ih da krše zakone, svaka blokada bila je protiv zakona, svaka.

Sada su prešli da oni sprovode nasilje nad svima. Ono što me je najviše pogodilo, možda najviše u ovih 13 godina, to su stvari koje se dešavaju u našim školama. Nekako to sa studentima, oni su punoletni. U školama da nam deca linčuju nastavnike i direktore koji hće da drže nastavu. Ja sam bio šokiran gledajući slike i snimke iz jedne gimnazije, kako dečica gotov da linčuju direktorku. Imate primer da su u Novom Sadu dete premijera terali da protestuje protiv oca. E zato ste nam potrebni vi, hoćemo da živimo u normalnoj zemlji, da ta deca shvate da su pogrešila da kažu da hoće da uče od direktora i profesora.

On je objasnio kako su napadi vršeni i na Srpsku.

– Pogledajte kako su oni čekjali trenutak da napadnu i Rpublku Srpsku. Tri meseca su slabili Srbiju, udarali po Srbiji kako bi se ona slabila. Oni žele da sruše Srbiju d bi tako uništili i Republiku Srpsku. Od nastanka Republike Srpske predsednici Srbni su bili krivi za sve, pogledajte to i kroz istoriju. Ovo što sada rade Dodiku je sve isplanirano. To govorim o ovima s polja što pokušavaju da nas ruše. Ja da vam kažem nešto, naučio sam im tehnike i metode, i pišem, već samo počeo da pišem, kako i zašto smo uspeli da pobedimo obojenu revoluciju, kako i zašto nam neće oteti ni KiM ni Republiku Srpsku, pobedićemo ih, pobediće pristojna Srbija, Srbija onih ljudi koji hoće da rade.

