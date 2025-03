VUČIĆ U PODUNAVSKOM OKRUGU: Predsednnik obilazi manastir Svetog arhanđela Gavrila

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas posetu Južnobanatskom i Podunavskom okrugu.

– Mi smo do sada dali oko 30 miliona dvestašezdeset hiljada i baš sam sreća kako napreduje, velika je razlika. Ovde je, manastir Pinosava je, kao i gotovo svi naši manastiri, oni su sidro za naš narod i ovde u Palanačkom kraju, ja mislim d aje manastir Pinosava onako baš duhovno i kuća i stecište svih ljudi ovde od Suvodola do Plane i gore Boga mi do iza Mladenovca skoro- rekao je predsednik.

– Otac Petar Dragojlović- istakao je predsednik Vučić za starešinu manastira arhimandrita Petra Dragojlovića.

– Tri stotine godina star hrast koji je vezan za Karađorđa koji je tu pričestio vojsku 1805. godine-istakao je arhimandrit Petar i nastavio:

– A inače sam manastir Pinosava je poznat u narodu po jednoj devojci sa Kosova koja je došla ovde i zvala se Pinosava i želela je da sagradi jedan manastir, posvetila ga je Svetom arhangelu Gavrilu i bio je jedan manastir, ajde da kažem isihastičkog tipa, više za pustinjake manjih dimenzija, srušen je 1690. godine u onoj velikoj seobi Srba, u velikom ratu protiv Osmanlija, a kasnije je obnovnjen više kao parohijski hram, ali ponovo kao manastir odlukom našeg vladike 2003. godine su došli prvi ovde monasi, tako da je naš mitropolit Jovan želeo da obnovi monaški život baš u ovim krajevima gde dugo nije bilo monašrtva- rekao je arhimandrit Petar.

– I zahvaljujući mitropolitu Jovanu, ali i zahvaljujući ocu Petru Dragojloviću koji je jedan inače od najpoznatijih erudita unutar SPC i strahovito, izuzetno pismenih ljudi i obrazovanih, on je uspeo da podigne ovaj manastir i napijadestal najznačajnijih naših manastira i kao što vidite mnogot oga radi, mi smo srećni da nešto malo možemo da pomognemo- istakao je predsednik.

Manastir je podignut u 14. veku, a zidanje ovoh duhovnog mesta i sabiranja naroda ovog kraja pripisuje se srpskom velmoži knezu Lazaru Hrebeljanoviću. Do obnavljanja manastira je došlo u periodu od 1841. do 1847. godine, a danas predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Vučić će u 9 časova obići manastir Arhangela Gavrila Pinosava u selu Kusadak u opštini Smederevska Palanka, saopšteno je iz službe za saradnju s medijima predsednika Republike.

Potom je u 9.50 predviđen obilazak poljoprivrednog gazdinstva „Ajvar Radić“ u Velikoj Plani.

Predsednik će zatim u 10.50 u Kovinu obići završne radove na gradskom kupalištu „Šljunkara“ i razgovorati sa sportistima.

Predsednik Vučić će u 11.50 u Centru za kulturu u Beloj Crkvi razgovarati sa građanima.

Predsednik je juče u prepunoj sportskoj hali u Smedervu poručio da će pobediti Srbija, da će pobediti mali Gavrilo koji će biti simbol pobede!

