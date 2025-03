Sve što radimo radimo za decu, ne postoji ništa važnije od toga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svoju posetu Južnobanatskom i Podunavskom okrugu nastavio je u Beloj Crkvi, gde je posetio Centar za kulturu, gde je razgovarao sa građanima.

– Sedite, molim vas. Hvala na divnom dočeku, hvala mnogo, sedite molim vas. Pozdravljam sve ljude u Beloj Crkvi rekli su mi, video sam i pozdravio sam, mahnuo ima koliko 20 i 5 sa druge strane, 25 ukupno onih što pište i njih sam pozdravio da znate ja to uvek i u svakom mesto uradim, to mi je posao. Oni su došli da pozdrave nenadležnog i taj nenadležni ih je pozdravio, možete misliti kako bi tek čekali nekog da je nadležan. Hvala vam, da vam kažem, to je, dođu takva vremena, ali kao što vidite ne ide. Ne ide, može to neko vreme da traje, ali ne doveka i narod ume da prepozna i da vidi sve. Mnogo važnije od toga, video sam ovde majku i oca sa divnom dečicom, trojke imaju, bio sam toliko oduševljen da evo još ne mogu osmeh da sklonim sa lica i to je velika sreća i za Belu Crkvu i za Srbiju gde god vidimo dece ovoliko koliko sam danas video u Beloj Crkvi i nadam se da ćemo po tom pitanju imati, ne krijem, više uspeha u budućnosti jer pre svega valjda sve što radimo radimo za decu i čini mi se da ne postoji ništa važnije od toga- rekao je predsednik.

– Što se tiče Bele Crkve, osim dovođenja investitora, što znam koliko je važno, uređenja i plaćanja za Vračevgajsko jezero, puteva i ulica ovde u samoj Beloj Crkvi, šta vam je najvažnije- upitao je predsednik građane.

– Bazen. I taj bazen košta opet preko 3 miliona, 3,5 miliona evra, nešto slično kao ono u Kovinu. Sad Kovin vam oduzeo deo turista domaćih, pa sad vi da vratite, pošto imate dosta stranih al’ da vratite domaće- kazao je predsednik.

– Hajde, Ivice (šef kabineta predsednika Vučića, Ivica Kojić prim.aut), izađi proveri sve sa Sinišom (ministrom Malim, prim.aut), pa mi donesi sve na papiru da obavestim ljude- rekao je predsednik.

– Bolje da ga on zove, Siniša kad vidi na displeju kad mu piše Aleksandar Vučić il’ se pravi da trči, il’ se pravi da je bolestan ili ne znam šta, ali mu svakako nije dobro, tako bolje da ga zove neko drugi.

– Ja mislim da imamo veliku priliku u teško vreme u Evropi i svetu. Neću dugo da govorim, onda ću ja da odgovarma na vaša pitanja i da vidim šta je to što možemo da uradimo. Svet se drugačije deli danas u odnosu na ono kako je izgledao do juče i te promene se vide u novinskim natpisima, televizijskim emisijama, ali se još ne vide u realnosti. Tek kada novac bude drugačije raspodeljen u svetu, a to će se događati već do kraja ove godine i sledećih godina, onda će postojati drugačija podela i politička i ekonosmka i socijalna. Amerika želi dominaciju u Zapadnom svetu i ne želi da bude jedan od dva stožera i stuba Zapadnog sveta zato sam gotovo siguran da će dolaziti do sve većeg trvenja između Vašingtona i Brisela posebno što Tramp ima i lični odnos koji nije dobar prema Briselu. Sa druge strane Rusi znaju da mora nešto da se prekida i završava oko ratnog sukoba zato su krenuli u ozbiljniju ofanzivu i u Kurskoj i u Sumskoj oblasti, dakle i u Rusiji i u Ukrajini. Ukrajinci pitanje je, iako imaju snažnu vojsku, jaku vojsku, koliko još mogu da izdrže. U tim uslovima naša pozicija neće biti ni malo laka, ali za mene je najvažniji onaj ekonomski deo. Govorili su da neđemo izdržati ni tri dana kada je pre tri godine počeo taj rat sa našim stavom da poštujemo međunarodno pravo i intergitet Ukrajine, ali da ne uvodimo sankcije Rusiji mislili su tri dana nećemo izdržati, mi smo tri godine izdržali. Izdržaćemo mi jer imamo svoju politiku, imamo suverenu, nezavisnu i slobodnu zemlju i to je moja molba za vas Belocrkvani da nikada ne dozvolite da nam ko god bio bilo kada na vlasti da nam ne unište mogućnosti donošenja odluka nezavini ste onoliko koliko sami donosite odluke, ne onoliko koliko faksova i mejlova primite iz nekog centra moći i samo ponosite taj stav- kazao je Vučić.

(Pančevac)

