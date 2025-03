MINISTAR LONČAR: Ranjeni žandarm se nalazi u operacionoj sali, pokušavaju da mu spasu oko i vid

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar danas je na sednici Skupštine Srbije izjavio da je policajac povređen ispred RTS-a trenutno na operaciji i da se lekari bore da mu spasu oko.

– Želim na samom početku da još jednom zamolim sve da odustanu od nasilja. Upravo dok mi ovde razgovaramo, ranjeni žandarm se nalazi u operacionoj sali, operišu ga, pokušavaju da mu spase oko, da mu spase vid. Nije tako davno bilo da bi se zaboravilo da je 24 ili više poslanika ovde posle nasilja koje se desilo u ovoj sali moralo da zatraži lekarsku pomoć, bilo je kod lekara sa većim ili manjim posledicama. Svaki dan imamo neki vid nasilja, a svima su nam puna usta da se borimo protiv toga. Očigledno nešto nije u redu. Pričamo jedno, radimo drugo – poručio je Lončar na sednici Skupštine Srbije.

Kako kaže, zbog blokade koja se trenutno održava ispred zgrade RTS lekari, laboranti i pacijenti ne mogu da uđu u DZ „Palilula“ koji se nalazi u toj zgradi.

– Nije im dozvoljeno da uđu na svoja radna mesta da bi pregledali zakazane pacijente i one koji su danas imali zakazano. A ko će da odgovara za to ako se nešto desi tim ljudima koji danas nisu mogli da dođu do lekara, da budu pregledani, da se urade analize i sve ono što je neophodno? Da li uopšte neko razmišlja o tome? Da li je bitnije bilo šta od toga da nam danas neko ostane bez ukazane medicinske pomoći i ne daj Bože da mu se desi nešto? Da li ćemo konačno da zauzmemo minimum jedan koji mora da važi za sve? Mi ne moramo da se slažemo u mnogo toga – poručio je Lončar i dodao:

– Ljudi, koja je to politika braniti lečenje? Nemojte to da radite. Ima drugih načina kako može da se dođe do ostvarivanja svojih ciljeva. Pričamo o demokratiji. Niko ne želi na izbore, niko ne želi na referendum. Pričamo o poštovanju institucija – naveo je ministar zdravlja.

(Pančevac/K1)

