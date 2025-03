REMONT U HIP PETROHEMIJI: Od izuzetnog značaja za povećanje stabilnosti rada i pouzdanosti fabrike

U „HIP-Petrohemiji” u Pančevu od 15 februara počeo je planski zastoj čiji je cilj realizacija investicionih projekata i redovnih aktivnosti na održavanju koje će doprineti sigurnom i pouzdanom radu postrojenja u narednom periodu. U toku je treći remont od juna 2023. od kada je NIS preuzeo „HIP Petrohemiju“.Zbog čega je ovaj remont veoma važan objasnio je direktor HIP Petrohemije Goran Stojilković.

Konkretno oko 1.700 aktivnosti se izvodi u Petrohemiji tokom ovih 40 dana, izvode ih domaće firme što je jako značajno negde oko 170 aktivnosti u vrednosti oko 550 miliona dinara .Ovo je treći remont od juna 2023. kada je NIS preuzeo Petrohemiju, i od izuzetnog značaja je ovakav remont za povećanje stabilnosti rada odnosno pouzdanosti ovakve fabrike, obzirom da je Petrohemija jako kompleksna fabrija nju čine 7 izdeljenih fabrika u 3 celine u 3 grada i veoma su povezani ukolko jedna od tih fabrika neradi onda vam neradi ceo sistem.Treći remont u poslednje tri godine podižemo sigurnost , bezbednost rada ključnih elemenata opreme kao što su kotlovi za proizvodnju pare visokok pritiska koji se nalazi u ključnoj fabrici Etilen , zatim radimo na rekonstrukciji taransformatorskog sistema 600 kilovata , rešavamo sve probleme na opremi na kojoj je 200 aktivnosti za sprečavanju curenja pare što podiže energetsku efikasnost kompanije a time se i poboljšava poboljšanje kompanije.Veoma važan remont za postizanje održivog rada Petrohemje na duži rok .

Ako kažem da je vrednost odnosno cena oko 30 posto koje plaća Petrohemija .Mi očekujemo da je 10 posto realno očekivati poboljšanje efikasnost rada te procesne opreme

Zaštita životne sredine je važna kao i bezbednost i zdralje zaposlenih ističu iz kompanije .Sve aktivnosti tokom zastoja u HIP Petrohemiji su usklađeni s a važećimbezbednosnim procedurama kompanije.

Obzirom da su radovi bez procesnih fluida to znači da je oprema ispražnjenja na bezbedan način i bezbedna za rad .Samo da posetim da su ljudi miz Elemira, iz Beograda i svojimj zaposlenima. Petrohemija daje ogroman značaj i to nije samo fraza zaštiti životne sredine i bezbednosti .U toku remonta a prošlo je već 60 posto nije bilo nijedne povrede .Radovi teku po planu i mi očekujemo da startujemo 26 marta u Pančevu a fabrika u Elemiru će startovati malo kasnije jer su kasnije i počeli. Petrohemija ima fabriku za opadnih voda , mi polsednjih 12-13 godina nemaju ni jednu primedbu na

kvalitet vazduha .U Petrohemiji u vreme remontnih radova nastaje neki otpad , taj otpad se lageruje na petrohemisjkom placu on je zaštićen po svim pravilima i taj magacin za skladištenje opasnog otpada to nije opasan otpad već to su hemikalije koje ostanu u tim reaktorima one se uklanjaju u skladu sa zakonom i tu nismo imali nikakvu primedbu a posebno u remontu .

Planirano je da remont u Pančevu traje 40 dana i bude završen do 26 marta dok će u Elemiru pogon startovati nešto kasnije jer su kasnije i obustavili rad.

(Pančevac/RTV Pančevo)

Rafinerija i Petrohemija otvaraju vrata mladima na početku karijere

HIP PETROHEMIJA Pojačan plamen na baklji zbog starta pogona u Etilenu BEZ UTICAJA NA OKOLINU