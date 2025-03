APEL CRVENOG KRSTA: Zalihe krvi na minimumu, molimo građane da pomognu

Krvi nema dovoljno, zalihe svih krvnih grupa su na minimu, poručila sekretarka Crvenog krsta Pančevo Milica Todorović i zamolila sugrađane da dođu daju krv i pomognu sugrađanima koji su se našli u teškoj zdravstvenoj situaciju i krv im je neophodna.

– Što se tiče zaliha krvi situacija nije sjajna. Nedostaje nulta krvna grupa oba erha faktora, AB krvna grupa , B, A krvna grupa , to su jedinice krvi koje su na izuzetno niskom nivou. Molimo sugrađane da dođu i daju krv posebno one koji nisu do sada davali krv, kaže Milica Todorović.

Srednjoškolci koju su punoletni bilo su često dobrovoljni davaoci i krvi i pomagali sugrađanima koji su u teškoj situaciji.

– Mi očekujemo odgovor od Medicinske, Mašinske i Ekonomske škole koje su u planu godišnjem kada se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Mi se nadamo da ćemo od nih dobiti pozitivan odgovor jer krv nema zamenu i nečija pružena ruka znači da se nekome spasi život, naglašava Todorović.

Svake srede akcije se u Crvenom krstu Pančevo organizuju od 9 do 12 sati, osim poslednje srede u mesecu, kada je od 13 do 17 sati.

(Pančevac/RTV Pančevo)

CRVENI KRST: Uz redovnu akciju obeleženo 144 godina postojanja

CRVENI KRST KAO DEDA MRAZ: Učenici OŠ Braca Petrov dobili paketiće za praznike, a zauzvrat priredili priredbu