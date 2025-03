Viktor Orban: Ugasiti medije i NVO koje finansiraju iz inostranstva

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban obećao je danas da će osloboditi svoju zemlju onih za koje tvrdi da rade za interese stranih sila, rekavši da će njegova vlada eliminisati globalnu „vojsku u senci“ koja služi Evropskoj uniji i „liberalnu američku imperiju“.

U govoru koji je održao na državni praznik u znak sećanja na mađarsku revoluciju 1848. protiv habzburške vlasti Orban je grupi od nekoliko hiljada pristalica rekao da će Mađarska u narednim nedeljama ugasiti medije i druge organizacije koje su dobile sredstva iz inostranstva, upoređujući ih sa insektima.

„Mi ćemo demontirati finansijsku mašinu koja je koristila korumpirane dolare za kupovinu političara, sudija, novinara, pseudo-NVO i političkih aktivista. Eliminisaćemo celu vojsku iz senke“, kazao je Orban. Iako je i ranije kritikovao politiku EU nakon inauguracije američkog predsednika Donalda Trampa, mađarski lider je pojačao napore da se obračuna sa kritičarama, medijima, grupama za građanska prava i antikorupcijske grupe, za koje kaže da podrivaju suverenitet Mađarske primajući finansijsku pomoć iz vani.

On je obećao obračun sa grupama koje su imale koristi od finansiranja od strane USAID, rekavši da će biti eliminisane u Mađarskoj i da će se suočiti sa „pravnim posledicama“.

Ove nedelje, Orbanova stranka Fides predložila je u Skupštini amandmane na mađarski ustav koji bi omogućili mađarskim dvojnim državljanima da im Mađarsko državljanstvo bude suspendovano i deportovani iz zemlje ako se smatra da ugrožavaju suverenitet ili nacionalnu bezbednost Mađarske.

Takođe je predložen još jedan amandman usmeren na LGBTK zajednicu. Orbanova stranka je saopštila da će godišnja parada ponosa u Budimpešti biti zabranjen u javnosti od ove godine On je takođe tvrdio da „imperija“ koja je pružila ekonomsku i vojnu pomoć Ukrajini dok se bori protiv ruske invazije zapravo nastoji da kolonizuje tu zemlju. „Instrument kolonizacije je rat. Vladari Evrope su odlučili da Ukrajina nastavi rat, koliko god to koštalo“, rekao je on.

On je ponovio svoj poziv EU da napusti proces eventualnog pridruživanja Ukrajine u blok i rekao da će održati referendum o tome da li misle da li misle da Kijev treba da dobije članstvo u EU.

Kasnije danas, mađarska nova partija Tisa planirala je da održi masovne demonstracije u Budimpešti, okupljajući se oko svog lidera i potencijalnog izazivača Orbana Petera Mađara.

Mađar, bivši član Fidesa koji se razišao sa Orbanom, prošle godine je osnovao opozicioni pokret koji ima za cilj da pobedi mađarskog lidera na izborima zakazanim za sledeću godinu, i fokusirao se na mađarsku krizu troškova života i ono što kaže da je duboko ukorenjena korupcija među elitama vladajuće partije.

Nedavne ankete pokazuju da je Tisa blizu ili čak nekoliko poena ispred Fidesa na oko godinu dana do izbora.

(Beta)

