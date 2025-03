PIKSI: O braći Milinković Savić, Mitroviću, novom kondicionom treneru i narednom rivalu

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je pred mečeve sa Austrijom u Ligi nacija o braći Milinković Savić, Aleksandru Mitroviću, novom kondicionom treneru Ratku Radojičiću, ali naravno i o narednom rivalu koji se kao i orslovi nalazi u velikim problemima.

Podsetimo, prva utakmica koja se igra u Beču na programu je 20. marta, dok je dok je drugi meč 23. marta kada će naša reprezentacija biti domaćin.

Piksi za kraj

– Danas počinjemo okupljanje, večeras je video analiza šta smo mi uradili protiv Švajcarske i Danske. Materijal je spreman, igrači će dobiti širu i bolju sliku, a onda će igrači u Beču dobiti analizu Austrije. Posle utakmice ostajemo da spavamo, pa se vraćamo u Beograd i pripremamo se za revanš u Beogradu. Fudbalski savez Srbije uradio je sve što je potrebno da igrači imaju mir. Verujem da u ove dve utakmice možemo da ostvarimo rezultat i napravimo platformu za jun meseci i početak kvalifikacija za Mundijal. Ovo će biti veoma važna godina za reprezentativni fudbal u Srbiji. Moramo biti spremni. Važne dve utakmice i dobra psihološka priprema za start kvalifikacija“, zaključio je selektor Dragan Stojković Piksi.

Apel navijačima

– Uvek postoji prostor i vreme da vas podrže. Pozivam ih da budu uz nas. Daćemo sve od sebe da ih ne razočaramo. Borićemo se za Srbiju. Da povedu računa o ponašanju. Mnogo smo platili kazni. Za takvim stvarima nema potrebe. Ružno je osećati se krivim i biti u poziciji da plaćate kazne. Mi smo do sada mnogo platili. Mislim da za tako nešto nema potrebe. Apsolutno je zabranjen bilo kakav vid huliganizma. Svedoci smo punih stadiona gde god da igramo. Nigde nije bilo problema. Pozivam ih da dođu u što većem broju, da daju vetar u leđa, a mi ćemo se boriti i ostaviti što bolji utisak.“

– Odlična ideja. Ja ne odlučujem o tome, ali ću pozdraviti sigurno. Sa velikim zadovoljstvom jer je Siniša bio neko koga smo izgubili mnogo rano. Veliko ime. Veliki trag je ostavio. Mnogo nam je teško pala ta vest, da ide ka tome da ćemo ga izgubiti. Bilo bi lepo u svakom slučaju – rekao je Stojković!

Piksi, kao levi bek?

– Verovatno bih ga poslao negde gde ne treba. Da su mi rekli da igram levog beka… Teško bi to išlo, taj bi bio lud ko bi mi to rekao. Možda nekih poslednjih pet minut, ako je u službi tima. Odlična ideja je da stadion nosi ime Siniša Mihajlović. Ne odlučujem, ali ću pozdraviti takvu ideju. Mnogo rano smo ga izgubili. Veliko ime, veliki trag je ostavio. Kako ovde sa Zvezdom ’91, titula koja se više nikad neće dostići, a onda u Italiji… Mnogo nam je teško pala ta vest. To je život. Bilo bi lepo da se to desi“ ispričao je stojković.

Selektor Srbije: Da mi je Mirko Ivanić

– Voleo bih da vidim i Marušića i Ivanića… Sutra bi skinuo Ivanića da odigra u Beču, ali nažalost mislim da to nije moguće. Ne možemo da se ljutimo na Bajčetića, Pavlovića… Porodica je takva, odlučuje se, oni su mladi i ne mogu sami da donesu takvu odluku. Šteta je što Arnautović igra za Austriju, ali moramo da se pomirimo sa tim“, rekao je Stojković.

O maloj minutaži reprezentativaca u klubovima

– Naravno da nisam srećan zbog toga. Ako budemo gledali taj parametar, ovde je sve zapisano u minut, ali ako bismo to gledali pitanje je na šta bi reprezentacija ličila. Koga bismo trebali da pozovemo? Smatram da su igrači na ovom spisku ono najbolje što Srbija ima. Voleo bih da više igraju, ali ne mogu da utičem na njihove trenere. Ono što je bitno jeste da Vlahović nije igrao pa se nije osetilo protiv Švajcarske. Najbitnije je da budu zdravi. Ako bismo gledali minute, pola igrača ne bi trebalo da bude tu. Da li mi imao taj fond igrača gde nas glava boli koga ćemo pozvati. Mi smo mala zemlja.“

Piksi se osvrnuo na debitante, ima jednu zamerku za Cvetkovića

– O sastavu razmišljam već jedno 10-15 dana, od momenta kad je izašao spisak. Nema tu nekih dilema. Gudelj je jedna od opcija u poslednjoj liniji, da li će se to desiti videćemo. Što se Mimovića tiče sigurno je zaslužio poziv. U fizičkom smislu je izuzetno spreman za sve zadatke. Stekao je iskustvo, ne govorim o srpskom fudbalu gde Zvezda pobeđuje, u Ligi šampiona je pokazao kvalitet i mirnoću za svoje godine. Treba momci da dobiju šanse, da se ispoštuje njihov rad. Inteligentan igrač može da odigra svaku poziciju. U obe varijante možete da igrate u oba pravca. Ne može bek da ne prelazi centar. Morate da date sve od sebe kako biste pomogli timu. Onaj ko to ne razume, taj ne igra. Nisam igrao levo nego desno, majke ti? Šta mi reče? To mi je neshvatljivo. moraju da razumeju odgovornost koju imaju u reprezentaciji. Publika i mediji traže, treneri očekuju da daju maksimum. Nema prostora za kalkulacije. Primetili ste i Cvetkovića iz Čukaričkog, još nema 18 godina… Video sam juče da maše rukama prema sudiji, pa čekam da mu objasnim danas neke stvari. Nije to njegov posao. Posvećen je igri, veoma pokretljiv, ima osećaj za gol. Bio je u nekoliko šansi protiv Partizana. Hoću da ga vidim, da ga još bolje upoznam. Meni godine ne znače ništa. Njegove igre su doprinele da se nađe na spisku“, ispričao je Stojković.

Neočekivan poziv za Štulića

– Strašno podseća na Mitrovića po gabaritu. Odlučili smo da ga pozovemo jer ga ja poznajem iz Los Anđelesa. Bio je na spisku reprezentacije u januaru 2023. kada je ostavio odličan utisak. I ono što je najvažnije za napadača je da postiže golove. Po meni se zasluženo nalazi na spisku.“

O Dušanu Vlahoviću

– Imam lepo i visoko mišljenje o Vlahoviću i njegovim kvalitetima. U fudbalu naiđu trenuci kakvi naiđu. Ne ulazim u njegovu situaciju u klubu niti bih sebe doveo u situaciju da komentarišem njihovu politiku. To je njihova stvar, svaki igrač mora da bude spreman na to. Mi ga cenimo i poštujemo, on je jedan od najbitnijih šrafova u našoj ekipi. Ne bojim se toga da reprezentacija Srbije igra sa dva napadača. Ono što imamo treba i da iskoristimo. Sigurno da je Vlahović novi talas igrača koji bi trebalo da igraju sledećih desetak godina. Sigurno će imati mesto u reprezentaciji dok sam ja selektor. Kada ja ne budem, moraćete da pitate tog selektora. Nije lako istrpeti kada vaš tim gubi, a vi ste na klupi. Dobiće šansu u reprezentaciji. Imaće priliku da dokaže da to što oni rade nije dobro.“

Nije samo Srbija i Austrija desetkovana

– Austrija je izuzetno jaka ekipa, imali smo priliku da igramo protiv njih. Krasi ih agresivnost, mnogo trčanja. Možemo da ih analiziramo i da damo igračima prave informacije. Mnogo problema oko igrača, oko tima. Videli ste protiv Španije u Boegradu koliko nam je bilo teško da napravimo kompetentan tim. Ostavili smo dobar utisak po pitanju želje, volje, agresivnosti. Protiv Danske smo mogli da rešimo meč u svoju korist, zaslužili smo. Momci su pored svih problema sa sastavom izgurali na pravi način. Protiv Austrije prvo poluvreme igramo u Beču, drugo u Beogradu. Pođednako su važni. Moramo da budemo spremni da odigramo najbolje moguće. Mi imamo probleme sa povredama, ali negde i Austrija ima iste probleme. Nekoliko standardnih igrača neće igrati, imaju povrede i ne mogu da igraju. to ne menja moje i naše mišljenje o njima. oni su ekipa koja svakom može da napravi dosta problema“, rekao je Stojković.

Zašto nema Kostića?

– Pratili smo utakmice. Svima su vrata otvorena. Ne bih da ulazim previše u priču o igračima koji nisu na spisku.“

O izostanku Nedeljkovića

– Tu je Mimović. Pratkično ista pozicija. Ovoga puta smo se odlučili za njega. Mislim da je zaslužio da se nađe na spisku. Nedeljković mora da nastavi da trenira i igra. To je jako važno – minutaža. Verujem da će sa promenom kluba dobiti veću šansu. Treba da nastavi da radi i da se nametne.“

Veljković neće igrati protiv Austrije

– Što se Veljkovića tiče pretrpeo je potres mozga. Povreda koja… Nije baš da se šalimo. Oporavlja se i dalje. Vrtoglavica i mučnina su i dalje prisutni. Odlučili smo da on ovog puta preskače Austriju. Kako u Beogradu, tako i u Beču. Preveliki je rizik. Što se Gudelja tiče, ušao je u trenažni proces. Bio je na klupi na poslednjoj utakmici. Imaćemo dodatne preglede kada dođe danas. Za mene je najbitnije da igrač bude potpuno zdrav. Živković je zadobio udarac u koleno pre desetak dana. Zaključeno je da se radi o malom nagnječenju. Oporavak je u toku, napravićemo dodatnu procenu. On nema pravo nastupa na prvoj utakmici. Babić je imao povredu, ali se oporavio od operacije koju je imao u decembru. Odigrao je odličan meč protiv Zenita. Radi u punom kapacitetu.“

Otkud novi kondicioni trener

– Ratko Radojičić poznaje strukturu FS Srbije i rad u mlađim selekcijama. Iz tog razloga je priključen da bude deo stručnog štaba. On je mlad momak, ima 38 godina. Omiljen je među igračima, iako se bavi onim što oni ne vole. To su neki razlozi. Nisu familijarni i kumovski“.

Piksi: Ne želimo da rizikujemo sa Mitrovićem

– Kako da se ne čujem sa Mitrovićem. Razgovarali smo i zajednički doneli odluku. Ne treba silovati neke stvari. Da ne uđemo u preterani rizik. Svi znate da on od početka januara ne igra. Postoji veliki rizik kod igrača koji nije u trenažnom procesu. Mi to ne želimo. Znamo da u junu počinje pravo, bitka za Svetsko prvenstvo. Ne kažem da nam nije bitan sada za Austriju, ali je procena naša takva. On se složio da je prevelik rizik da se uključi u tim. Video sam informaciju za srčane probleme, nadam se da je sve u redu.“

O pozivu za igrače koji nisu na spisku, a koji očekuju poziv

– Širi sisak je i uži spisak, to je dovoljan broj, verujem u ovu grupu. Pratimo i druge, ima i imena koja niste pomenuli. svi su na skeneru, pratimo ih ja i moji saradnici, zapisani su. Na njima je da se bore, da rade, da se pokazuju i dokazuju. Mogu da me nateraju da ih zovem. Ko god od igrača ima srpski pasoš, vrata su mu otvorena“, rekao je Stojković.

O Milinković-Savićima!

– Što se tiče braće… Golman Vanja nije na spisku i ne znači da neće biti. Odluka je takva da su tu rajković, Petrović i Jovanović. Po mojim razmišljanjima, oni zaslužuju mesto. Što se tiče Sergeja koji je u Saudisjkoj Arabiji, obavio sam sa njim razgovor ponovo krajem februara. Ista meta, isto rastojanje. Ostaje pri stavu da psihički nije spreman da igra za reprezentaciju. Interesovalo me je samo „da“ ili „ne“, nismo dugo pričali. Da li su završili sa reprezentacijom, ne znam“, istakao je Stojković

Suspenzije pred Austriju

– Imamo problem sa suspenzijama. Milenković, Pavlović, Terzić i Živković. Oni su na spisku jer imamo dve utakmice, na njih raunamo za revanš u Beogradu. Ovog puta smo se odlučili za trojicu golmana, imam potpuno poverenje u njih. Poseduju kvalitet koji jako poštujemo i cenimo“, rekao je selektor Dragan Stojković.

Radojičić priključen štabu

– Ratko Radojčić će biti priključen stručnom štabu. Radio je već u našim mlađim selekcijama. I to je to“.

Prve reči Dragana Stojkovića o tragediji u Kočanima

– Dobro jutro, svima. Pre nego što počnemo konferenciju, juče se desila stravična nesreća u Kočanima. Želim samo da izrazim saučešće narodu Makedonije. Velika, velika tragedija. Predložiću FSS da stupi u kontakt sa tamošnjim Savezom, da u nekom narednom periodu odigramo neku utakmicu sa njima, da bi sve to imalo humanitarni karakter. Posle naših tragedija ovo je još jedna. To je život“.

Uoči konferencije za medije

Fudbaleri Srbije u četvrtak gostuju selekciji Austrije (četvrtak, 20.45) u prvom meču baraža za opstanak u A diviziji Lige nacija.

„Orlovi“ važe za autsajdere u ovom meču. Selektor Stojković neće moći na veliki broj fudbalera, među kojima su: Aleksandar Mitrović, Sergej Milinković-Savić, Vanja Milinković-Savić, Miloš Veljković, Aleksa Terzić, Andrija Živković, Strahinja Pavlović i Nikola Milenković.

Spisak Srbije

Dragan Stojković Piksi za mečeve protiv austrije računa na veliki broj igrača. Pogledajte kompletan spisak pozvanih fudbalera:

GOLMANI: Đorđe Petrović (Strazbur), Aleksandar Jovanović (Partizan), Predrag Rajković (Al Itihad)

DEFANZIVCI: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Verder), Strahinja Eraković (Zenit), Jan Karlo Simić (Anderleht), Aleksa Terzić (RB Salcburg), Ognjen Mimović (Zenit), Srđan Babić (Spartak, Moskva)

VEZNI RED: Nemanja Gudelj (Sevilja), Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Mirko Topić (Famalikao), Saša Zđelar (Zenit), Stefan Mitrović (Leuven), Andrija Maksimović (Crvena zvezda). Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Veljko Birmančević (Sparta)

NAPAD: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Milan), Nikola Štulić (Šarloa), Mihajlo Cvetković (Čukarički)

