VUČIĆ U KLINIČKOM CENTRU: Primićemo 29 povređenih Makedonaca, imamo najbolje uslove u Evropi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi povređene pacijente u požaru u diskoteci u Severnoj Makedoniji.

U požaru u diskoteci u mestu Kočani, koji se dogodio u noći između subote i nedelje stradalo je najmanje 59, a povređeno oko 155 osoba, od kojih je 51 usmereno na lečenje u inostranstvo.

U stravičnom požaru u Kočanima u Severnoj Makedoniji poginulo je 59 ljudi, a povređeno najmanje 163.

Nakon tragedije u Kočanima, u Srbiji je 18. mart proglašen za Dan žalosti.

– Jesi dobro? Čujem da će biti dobro. Kažu mi lekari da ne morate da brinete – rekao je Vučić jednom povređenom pacijentu.

Predsednik je preneo i šta su mu rekli lekari:

– Kažu mi lekari da je 16 odsto tela pod opekotinama, ali da nema životne opasnosti, tako da ne moraš previše da se brineš, samo da budeš jak i da se držiš! Mnogo mi je drago da vidim taj osmeh – poručio je predsednik Srbije drugom pacijentu.

Nakon posete, predsednik je razgovarao sa predstavnicima medija:

– Ovde leži devetoro njih, ja sam obišao dvoje pa smo zajedno obišli sedmoro. Stepen opekotina je od 4 odsto do mnogo višeg, da ne bih plašio porodice. Problem je i pluća i… najveći problem kod većine pacijenata povrede respiratornih organa. Ovde su uslov.. Nemoguće je u Evropi naći bolje uslove nego ovde u Beogradu. Doći će nam još 12 pacijenata, imamo ih i na VMA i u Kliničkom centru u Nišu. Mislim da se to podrazumeva, za nas je tragedija u Kočanima kao tragedija bilo gde kod nas. Još jednom izražavam saučešće našem bratskom narodu u Severnoj Makedoniji. Samo najjači od njih bukvalno mogu da komuniciraju, ali verujem da ćemo umnogome moći da pomognemo, sve to može posle da se popravi plastičnim operacijama, samo da njihovi vitalni organi budu dobri. Mi smo na raspolaganju našim makedonskim prijateljima, braći, spremni smo da prihvatimo još ljudi u bolnicama koje su, kao što vidite, vrhunski opremljene – rekao je predsednik.

Predsednik je govorio i o Dodiku i zvučnom topu.

– Dodik je predsednik, hrabar čovek, muškarac i neće da kuka, ali je situacija sve teža. Bavićemo se time narednih dana. Idem sutra ili prekosutra u Brisel na razgovor, potom sa Antonion i Ursulom, imaćemo o čemu da razgovaramo, i to će biti jedna od glavnih tema, ali i o tome što se prave blesavi da nije bilo zvučnog topa. To i ćorav zna, kao što je australijski ekspert rekao. Mi znamo da nikakav zvučni top nismo upotrebili, vojska ga ni nema i nemojte da lažete. Sad im se žuri, ostalo je 14 dana do „closing-a“, tako da moraju da histerišu. Danas ili sutra će biti završena istraga i moraće da odgovaraju svi koji obmanjuju javnost. A moraju da lažu jer nisu imali nikakvu politiku. Ne možete doveka da izmišljate, na kraju se istina vidi i okrene se kao bumerang protiv vas. Mi pendrek nismo podigli. Policijske snage su bile toliko trpeljive, a jedino nasilje je bilo nasilje između njih i to jezivo nasilje, gde su gazili čoveka. Onda moramo da optužimo „zlog teroristu“ Vučiča. Ponosan sam što za 12 godina koliko smo na vlasti nikada nismo upotrebili silu: Pustili smo ih u Gradsku kuću, u RTS, pa smo ih izbacili. Trpeli smo udarce da bi onda oni sami izašli. Uvek smo se trudili da nikada ne upotrebljavamo silu – rekao je Vučić.

Kada je reč o nasilju u Obrenovcu, Vučić je rekao:

– Da ponize čoveka ili ženu koji nisu sa njima saglasni je zastrašujuće. Petoro je uhapšeno, mislim da je moglo i 20, ali dobro…

Vučić je komentarisao proteste ispred Urgentnog centra, u isto vreme dok se dovoze pacijenti iz Severne Makedonije.

– Ne da nije normalno, nego je bolesno, i to je dekanta naredila, bar tako kažu studenti plenumaši, i ne kriju.

– Državne institucije će da rade svoj posao, a ne plenumi i zborovi.

„Makedonskom narodu neće biti lako, a mi ćemo uvek biti uz njih, kao što su oni bili uz nas“

– Za nas je tragedija u Kočanima, kao da je bilo gde god nas. Verujem da ćemo ovim ljudima koji su došli sa užasno teškim povredama uspeti da pomognemo. Na raspolaganju smo našoj makedonskoj braći i prijateljima, a spremni smo da primimo još pacijenata, jer imamo vrhunski opremljene bolnice.

Makedonskom narodu neće biti lako, a mi ćemo uvek biti uz njih, kao što su oni bili uz nas – napisao je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu nakon posete povređenih Makedonaca u Srbiji.

